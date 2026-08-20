বরিশালের ১৯ ইউনিয়ন পরিষদে প্রশাসক নিয়োগ

বরিশালের বাকেরগঞ্জ, মুলাদী ও উজিরপুর উপজেলায় মেয়াদোত্তীর্ণ ১৯টি ইউনিয়ন পরিষদে প্রশাসক নিয়োগের প্রশাসনিক অনুমোদন দিয়েছে স্থানীয় সরকার বিভাগ। এসব ইউনিয়ন পরিষদে নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তাদের প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগের ইউনিয়ন-১ শাখা থেকে বুধবার এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। প্রজ্ঞাপনে স্বাক্ষর করেছেন উপসচিব জিয়াউর রহমান।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯-এর (সংশোধিত ২০২৪) ১৮ ধারা অনুযায়ী বরিশাল জেলার বাকেরগঞ্জ উপজেলার ১১টি, মুলাদী উপজেলার ৪টি এবং উজিরপুর উপজেলার ৪টি- মোট ১৯টি মেয়াদোত্তীর্ণ ইউনিয়ন পরিষদের নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নির্ধারিত শর্তে ‘প্রশাসক’ নিয়োগের প্রশাসনিক অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।
বাকেরগঞ্জ উপজেলার ১১ ইউনিয়নের মধ্যে চারাদী ইউনিয়ন পরিষদে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, বাকেরগঞ্জের উপ-সহকারী প্রকৌশলী মো. আনিছুর রহমান, দাড়িয়াল ইউনিয়নে উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা প্রদীপ দাস, দুর্গাপাশা ইউনিয়নে অতিরিক্ত উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা শেখ তৌহিদুর রহমান, ফরিদপুর ইউনিয়নে উপজেলার একাডেমিক সুপারভাইজার মো. এনামুল হক প্রশাসক করা হয়েছে।
কবাই ইউনিয়নে বাকেরগঞ্জের সহকারী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মো. এনামুল হক, নলুয়া ইউনিয়নে সহকারী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ইলিয়াছ আহমেদ আকন, কলসকাঠী ইউনিয়নে উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. আলাউদ্দিন মাসুদ, গারুড়িয়া ইউনিয়নে সহকারী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মো. রেজাউল করিম, ভরপাশা ইউনিয়নে উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা মো. ফেরদৌস সোহা, রঙ্গশ্রী ইউনিয়নে উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা মৃ. ওয়ায়ামুল্লাহ ও পাদ্রীশিবপুর ইউনিয়নে উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা মো. সাইফুল ইসলামকে প্রশাসক নিযুক্ত করা হয়েছে।
অপরদিকে মুলাদী উপজেলার ৪ ইউনিয়ন পরিষদের মধ্যে মুলাদী সদর ইউনিয়নে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো. মনিরুল ইসলাম, নাজিরপুর ইউনিয়ন পরিষদে উপজেলা প্রাণিসম্পদ কার্যালয়ের ভেটেরিনারি সার্জন মো. নজরুল ইসলাম, কাজিরচর ইউনিয়নে উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা উত্তম কুমার বিশ্বাস, চরকালেখান ইউনিয়নে সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা মোহাম্মদ আবুল কাশারকে প্রশাসক নিযুক্ত করা হয়েছে।
উজিরপুর উপজেলার ৪ ইউনিয়নের মধ্যে সাতলা ইউনিয়ন পরিষদে উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজার সুমন চৌধুরী, জল্লা ইউনিয়নে উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, শোলক ইউনিয়নে উপজেলা দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকর্তা শামছুদ্দোহা চৌধুরী, বড়াকোঠা ইউনিয়নে উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা প্রসেন মজুমদারকে প্রশাসক হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে।
প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালনা এবং স্থানীয় পর্যায়ে সরকারি সেবা অব্যাহত রাখতে এসব কর্মকর্তাকে প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। এতে মেয়াদোত্তীর্ণ ইউনিয়ন পরিষদগুলোর প্রশাসনিক কার্যক্রমে ধারাবাহিকতা বজায় রাখার পাশাপাশি স্থানীয় জনগণের সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত হবে বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন।
আমাদের বরিশাল ডটকম -এ প্রকাশিত/প্রচারিত কোনো সংবাদ, তথ্য, ছবি, আলোকচিত্র, রেখাচিত্র, ভিডিওচিত্র, অডিও কনটেন্ট কপিরাইট আইনে পূর্বানুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না।
(মন্তব্যে প্রকাশিত মত মন্তব্যকারীর একান্তই নিজস্ব। amaderbarisal.com-এর সম্পাদকীয় অবস্থানের সঙ্গে এসব অভিমতের মিল আছেই এমন হবার কোনো কারণ নেই। মন্তব্যকারীর বক্তব্যের বিষয়বস্তু বা এর যথার্থতা নিয়ে amaderbarisal.com কর্তৃপক্ষ আইনগত বা অন্য কোনো ধরনের কোনো দায় নেবে না।)
বরিশালের ১৯ ইউনিয়ন পরিষদে প্রশাসক নিয়োগ
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব হলেন রুহুল কবির রিজভী
বরিশালে নিম্নমানের পণ্য কিনতে বাধ্য করছে টিসিবি
পুলিশের আচরণগত সমস্যা দূর করতে বিশেষ প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে : বরিশাল রেঞ্জ ডিআইজি