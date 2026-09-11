ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল যুবকের

ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের বরিশালের গৌরনদী এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় মেহেদী হাসান তুরাগ (৩২) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত আনুমানিক আড়াইটার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত মেহেদী হাসান তুরাগ বাবুগঞ্জ উপজেলার রহমতপুর ইউনিয়নের বাসিন্দা।
তুরাগের সঙ্গে থাকা বন্ধু তরিকুল ইসলাম জানান, বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে তারা চার বন্ধু মোটরসাইকেল যোগে ঢাকা থেকে বরিশালের বাবুগঞ্জে নিজ গ্রামে যাচ্ছিলেন। তারা গৌরনদী উপজেলার কটকস্থল এলাকায় পৌঁছলে মোটরসাইকেলটি সড়কের মধ্যে থাকা খাদে পড়ে যায়। এ সময় বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাকের সঙ্গে দুর্ঘটনা ঘটে।এরপর আহত তুরাগকে গৌরনদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
গৌরনদী হাইওয়ে পুলিশের এসআই শরিফুল ইসলাম জানান, বৃহস্পতিকবার রাত ৩টার দিকে দুর্ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। অজ্ঞাতনামা একটি পরিবহনের সঙ্গে দুর্ঘটনাটি ঘটে। তবে পরিবহনটি আটক করা সম্ভব হয়নি।
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