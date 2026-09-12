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১২ September ২০২৬ Saturday ১২:২১:৪২ PM
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মশার বিরুদ্ধে দেশজুড়ে পরিচ্ছন্নতা অভিযান, মঠবাড়িয়ায় শুরু কার্যক্রম

মঠবাড়িয়া ((পিরোজপুর) প্রতিনিধি:

ডেঙ্গু প্রতিরোধে দেশজুড়ে তিন মাসব্যাপী পরিচ্ছন্নতা অভিযান শুরু হয়েছে। শনিবার সকাল ৯টায় জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজা থেকে ‘ডেঙ্গু প্রতিরোধ ও পরিচ্ছন্নতা অভিযান ২০২৬’ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান।

এর অংশ হিসেবে পিরোজপুরের মঠবাড়িয়ায়ও পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম শুরু হয়েছে। সকালে উপজেলা মিলনায়তন কক্ষে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় কর্মসূচিতে যুক্ত হন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. আতাউর রাব্বি।

এ সময় উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কামরুন্নেসা সুমি, উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য কে এম হুমায়ুন কবির ও নিজামুল কবির মিরাজ, পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান, পৌরসভার কর্মকর্তা-কর্মচারী ও স্কাউট সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

ভিডিও কনফারেন্স শেষে পৌর শহরের বিভিন্ন এলাকায় পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালানো হয়।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
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