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২৭ October ২০২৬ Tuesday ৩:১৫:১৮ PM
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ঝালকাঠিতে যুবদলের ৪৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত

ঝালকাঠি প্রতিনিধিঃ

নানা আয়োজনে ঝালকাঠিতে যুবদলের ৪৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সকালে শহরের আমতলা সড়কের দলীয় কার্যালয় থেকে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর র‌্যালি বের হয়। জেলা যুবদলের আহ্বায়ক শামীম তালুকদারের নেতৃত্বে বের হওয়া র‌্যালিটি শহর ঘুরে স্থানীয় প্রেসক্লাবের সামনে এসে শেষ হয়। সেখানে অনুষ্ঠিত হয় সংক্ষিপ্ত সমাবেশ। সমাবেশে বক্তব্য দেন জেলা যুবদলের আহ্বায়ক শামীম তালুকদার, সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক রবিউল হোসেন তুহিন, সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট আনিসুর রহমান খান ও যুগ্ম আহ্বায়ক এনামুল হক সাজু।
সমাবেশে বক্তারা বলেন, ফ্যাসিস্ট সরকার বিরোধী আন্দোলনে যুবদল সারাদেশে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছে। তারেক রহমানের সকল নির্দেশ মেনে চলেছে যুবদল। যুবদল কখনো মনোবল হারায়নি, এখনো হারাবে না।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
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