বাউফলে হত্যা মামলাসহ বিভিন্ন মামলার ৪ আসামী গ্রেপ্তার
অনলাইন নিউজ ডেস্ক:
পটুয়াখালীর বাউফলে হত্যা মামলাসহ বিভিন্ন মামলায় চারজন আসামীকে গ্রেপ্তার করেছে থানা পুলিশ।
রবিবার (১০ আগস্ট) সকালে গ্রেপ্তারকৃতদের পটুয়াখালী আদালতে পাঠানো হয়েছে।
বাউফল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (তদন্ত) আতিকুল ইসলাম জানান, গ্রেপ্তারকৃতদের মধ্যে কামাল হোসেন হাওলাদার (৬৮) ও তার ছেলে সরোয়ার হোসেন হাওলাদার (২৭) একটি হত্যা মামলার আসামী। তাদের চন্দ্রদ্বিপ ইউনিয়নের চরওয়াডেল গ্রাম থেকে গ্রেপ্তার করা হয়।
এছাড়া মনছুর রাড়ী (৪০) কে কালিশুরী ইউনিয়নের পুনাহুরা গ্রাম থেকে এবং মো. লতিফ মোল্লা (৩৭) কে কনকদিয়া ইউনিয়নের হোগলা গ্রাম থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
তিনি আরও জানান, আসামীদের শনিবার দিবাগত রাতে পৃথক অভিযানে গ্রেপ্তার করা হয়।
