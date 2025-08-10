Current Bangladesh Time
Sunday August ১০, ২০২৫ ৯:৫৯ PM
Barisal News
Latest News
Home » পটুয়াখালী » বাউফল » বাউফলে হত্যা মামলাসহ বিভিন্ন মামলার ৪ আসামী গ্রেপ্তার
১০ August ২০২৫ Sunday ৮:৩৫:১৩ PM
Print this E-mail this

বাউফলে হত্যা মামলাসহ বিভিন্ন মামলার ৪ আসামী গ্রেপ্তার

অনলাইন নিউজ ডেস্ক:

পটুয়াখালীর বাউফলে হত্যা মামলাসহ বিভিন্ন মামলায় চারজন আসামীকে গ্রেপ্তার করেছে থানা পুলিশ।

রবিবার (১০ আগস্ট) সকালে গ্রেপ্তারকৃতদের পটুয়াখালী আদালতে পাঠানো হয়েছে।

বাউফল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (তদন্ত) আতিকুল ইসলাম জানান, গ্রেপ্তারকৃতদের মধ্যে কামাল হোসেন হাওলাদার (৬৮) ও তার ছেলে সরোয়ার হোসেন হাওলাদার (২৭) একটি হত্যা মামলার আসামী। তাদের চন্দ্রদ্বিপ ইউনিয়নের চরওয়াডেল গ্রাম থেকে গ্রেপ্তার করা হয়।

এছাড়া মনছুর রাড়ী (৪০) কে কালিশুরী ইউনিয়নের পুনাহুরা গ্রাম থেকে এবং মো. লতিফ মোল্লা (৩৭) কে কনকদিয়া ইউনিয়নের হোগলা গ্রাম থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

তিনি আরও জানান, আসামীদের শনিবার দিবাগত রাতে পৃথক অভিযানে গ্রেপ্তার করা হয়।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
শেয়ার করতে ক্লিক করুন:

আমাদের বরিশাল ডটকম -এ প্রকাশিত/প্রচারিত কোনো সংবাদ, তথ্য, ছবি, আলোকচিত্র, রেখাচিত্র, ভিডিওচিত্র, অডিও কনটেন্ট কপিরাইট আইনে পূর্বানুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না।
(মন্তব্যে প্রকাশিত মত মন্তব্যকারীর একান্তই নিজস্ব। amaderbarisal.com-এর সম্পাদকীয় অবস্থানের সঙ্গে এসব অভিমতের মিল আছেই এমন হবার কোনো কারণ নেই। মন্তব্যকারীর বক্তব্যের বিষয়বস্তু বা এর যথার্থতা নিয়ে amaderbarisal.com কর্তৃপক্ষ আইনগত বা অন্য কোনো ধরনের কোনো দায় নেবে না।)
তিন দাবিতে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়ক অবরোধ শিক্ষার্থীদের, ভোগান্তিতে জনগণ
খানাখন্দে বেহাল দপদপিয়া সেতু, প্রতিদিনই ঘটছে দুর্ঘটনা
বরিশালে ছাত্র-জনতার পাল্টা অবরোধ বাসশ্রমিকদের
রোববার খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করবে ইসি
জাপার চেয়ারম্যান আনিসুল ও মহাসচিব রুহুল আমীন নির্বাচিত

সাম্প্রতিক সংবাদসমূহ

Recent: Mayor Hiron Barisal
Recent: Barisal B M College
Recent: Tender Terror
Kuakata News

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত
আমাদের বরিশাল ২০০৬-২০২০

প্রকাশক ও নির্বাহী সম্পাদক: মোয়াজ্জেম হোসেন চুন্নু, সম্পাদক: রাহাত খান
৪৬১ আগরপুর রোড (নীচ তলা), বরিশাল-৮২০০।
ফোন : ০৪৩১-৬৪৫৪৪, ই-মেইল: hello@amaderbarisal.com

 
 
 