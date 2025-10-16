Current Bangladesh Time
Home » বরিশাল » হিজলা » হিজলায় আ.লীগ নেতা ইউপি চেয়ারম্যান গ্রেপ্তার
১৬ October ২০২৫ Thursday ৭:২৭:২৯ PM
হিজলায় আ.লীগ নেতা ইউপি চেয়ারম্যান গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি:

বরিশালের হিজলা উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও বড়জালিয়া ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান এনায়েত হোসেন হাওলাদারকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।  

বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে উপজেলা পরিষদের নিজ কার্যালয় থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

হিজলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ আমিনুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যরা বলেন, বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে হিজলা থানার এসআই মাহমুদুল হাসানের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল চেয়ারম্যানকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। তাকে গ্রেপ্তারের কারণ জানতে চাইলে এসআই আমাদের কিছু জানাননি।

এনায়েত হোসেনের স্ত্রী আসমা বেগম জানান, তার স্বামীর নামে একটি রাজনীতি মামলা আছে। ওই মামলায় তিনি জামিনে রয়েছেন। আজ তাকে বিনা কারণে পুলিশ গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়।

ওসি শেখ আমিনুল ইসলাম জানান, এনায়েত হোসেন হাওলাদারের বিরুদ্ধে জুলাই আন্দোলনকারীদের ওপর হামলার অভিযোগে একাধিক মামলা রয়েছে। তাই তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। যাচাই-বাছাই শেষে তাকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হবে।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
