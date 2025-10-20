Current Bangladesh Time
Home » নাজিরপুর » পিরোজপুর » ছাত্রলীগের নাজিরপুরের সভাপতি ভাইসহ ঢাকায় গ্রেফতার
ছাত্রলীগের নাজিরপুরের সভাপতি ভাইসহ ঢাকায় গ্রেফতার

নাজিরপুর ((পিরোজপুর) প্রতিনিধি:

নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের নাজিরপুর উপজেলা সভাপতি মো. তরিকুল ইসলাম চৌধুরী তাপস (৩০) ও তার ভাই জানেবুল ইসলাম চৌধুরী ঠান্ডুকে (৩২) ঢাকায় গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

সোমবার (২০ অক্টোবর) ভোররাতে তাদের ঢাকার মিরপুর কাজীপাড়া এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয় বলে নিশ্চিত করেছে মিরপুর থানা পুলিশ।

গ্রেফতারকৃত তরিকুল ইসলাম চৌধুরী তাপস নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি ও তার সহোদর জানেবুল ইসলাম চৌধুরী ঠান্ডু উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সহ-সভাপতি। তারা উপজেলার শেখমাটিয়া ইউনিয়নের পশ্চিম ছোট বুইচাকাঠী গ্রামের মৃত হাবিবুর রহমান চৌধুরীর ছেলে।

এ বিষয়ে তাদের মেজো ভাই নাজিরপুর উপজেলার শেখমাটিয়া ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান মো. আতিয়ার রহমান চৌধুরী নান্নু বলেন, ছাত্রলীগ সভাপতি তাপস ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পর থেকে ঢাকায় থাকতেন। দীর্ঘ দিন তার সঙ্গে কোনো যোগাযোগ নাই। শুনেছি কয়েক দিন আগে ছোট ভাই ঠান্ডু টাকা দিতে তার কাছে ঢাকায় যায়। সেই উপলক্ষে ছোট দুই ভাই মিরপুরের  কাজীপাড়া এলাকায় তাদের এক ভাগ্নের বাসায় রাতে থাকে। সেখান থেকে পুলিশ তাদের গ্রেফতার করে।

নাজিরপুর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো. মাহমুদ আল ফরিদ ভুঁইয়া বলেন, নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের নাজিরপুরের সভাপতি তরিকুল ইসলাম তাপসের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি মামলা রয়েছে।

