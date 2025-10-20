Current Bangladesh Time
বরগুনায় সওজ শ্রমিকদের তিন দিনব্যাপী কর্মসূচি
২০ October ২০২৫ Monday ১১:৪৮:১৩ PM
বরগুনায় সওজ শ্রমিকদের তিন দিনব্যাপী কর্মসূচি

বরগুনা প্রতিনিধি:

জীবিকার তাগিদে মানুষ ছুটে চলে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে, যে পথে খুঁজে পায় জীবনের গতি ও পরিবারের জন্য সুখের আশ্রয়। তেমনি করেই একসময় সড়ক ও জনপথ (সওজ) বিভাগে যুক্ত হয়েছিলেন বহু তরুণ-তরুণী। সময়ের পরিক্রমায় সেই তরুণেরা আজ প্রবীণ।

কারও মাথায় পেকে গেছে চুল, কারও মুখে ফুটেছে দুশ্চিন্তার রেখা। বছরের পর বছর মানবেতর জীবন-যাপনের মধ্য দিয়ে কাটছে তাদের দিন।

এ দুরবস্থা লাঘবে এবং ন্যায্য দাবি আদায়ে সারা দেশের মতো বরগুনায়ও তিন দিনব্যাপী মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিল করেছে সওজের মাস্টাররোল কর্মচারীরা। 

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের অন্তর্ভুক্ত বাংলাদেশ সড়ক ও জনপথ শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্র ঘোষিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে সোমবার (২০ অক্টোবর) বেলা ১১টায় বরগুনা সড়ক ও জনপথ বিভাগের সামনে এ কর্মসূচি পালন করা হয়।

এ সময় তিন দিনব্যাপী (১৯-২১ অক্টোবর) প্রতিদিন বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত কর্মবিরতি পালনেরও ঘোষণা দেন তারা।

বাংলাদেশ সড়ক ও জনপথ শ্রমিক ইউনিয়ন বরগুনা জেলার সভাপতি মো. আতাউর রহমান মামুনের সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য দেন ইউনিয়নের সিনিয়র সহসভাপতি মাওলানা মোস্তফা কামাল, সাধারণ সম্পাদক এসএম রুবেল ও অর্থ সম্পাদক সামছুল হক মঈন।

বক্তারা বলেন, কেন্দ্রীয় নির্বাহী সংসদ ঘোষিত সাত দফা দাবির মধ্যে অন্যতম হলো মাস্টাররোল শ্রমিক-কর্মচারীদের বেতন বৈষম্য দূরীকরণ, দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকা ২৭ মামলার নীতিমালা চূড়ান্তকরণ ও ৭ মামলার নীতিমালায় অন্তর্ভুক্তকরণ। এ সময় কর্মবিরতি পালন করা শ্রমিকরা আশা প্রকাশ করেন সরকার দ্রুত এসব দাবি বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
