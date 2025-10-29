Current Bangladesh Time
Home » কাউখালী » পিরোজপুর » গণপিটুনিতে ডাকাতের মৃত্যুতে গ্রামবাসীকে মামলা দিয়ে হয়রানির অভিযোগ
২৯ October ২০২৫ Wednesday ১০:০৭:৪৪ PM
Print this E-mail this

গণপিটুনিতে ডাকাতের মৃত্যুতে গ্রামবাসীকে মামলা দিয়ে হয়রানির অভিযোগ

কাউখালী (পিরোজপুর) সংবাদদাতাপিরোজপুরের কাউখালী উপজেলায় গণপিটুনিতে এক ডাকাত নিহতের ঘটনাকে কেন্দ্র করে নিরীহ গ্রামবাসীর বিরুদ্ধে মামলা দিয়ে হয়রানির প্রতিবাদে মানববন্ধন করেছে এলাকাবাসী। আজ বুধবার বিকেলে কাউখালী উপজেলার পিরোজপুর–বরিশাল সড়কের চৌমাথা এলাকায় ঘণ্টাব্যাপী এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। এতে এলাকার সর্বস্তরের মানুষ অংশ নেন।মানববন্ধনে বক্তব্য দেন মাওলানা আবু হানিফ, আঞ্জুমান আক্তার, মো. জাকির মিয়া, মিজানুর রহমানসহ স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ।

বক্তারা বলেন, চুরি, ডাকাতি, মাদক কারবারসহ একাধিক মামলার আসামি আলী ডাকাত গণপিটুনিতে আহত হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায়। অথচ ঘটনাটিকে ‘পরিকল্পিত হত্যা’ বলে প্রচার করে যারা ডাকাতকে আটক ও পুলিশে দেওয়ার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করেছিলেন, তাদেরকেই এখন মামলায় আসামি করে হয়রানি করা হচ্ছে।বক্তারা আরও বলেন, প্রকৃত দোষীদের আইনের আওতায় আনা হোক, কিন্তু নিরপরাধ সাধারণ মানুষকে মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে হয়রানি বন্ধ করতে হবে।

উল্লেখ্য, গত ১৯ অক্টোবর কাউখালী উপজেলার শিয়ালকাঠী ইউনিয়নে ডাকাতির অভিযোগে মো. আলী হোসেন (৩৮) নামের এক যুবককে স্থানীয়রা গণপিটুনি দেয়। পরে আহত অবস্থায় তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হলে পরদিন খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় নিহতের স্ত্রী বাদী হয়ে কাউখালী থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
