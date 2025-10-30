কাউখালীতে কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বীজ ও রাসায়নিক সার বিতরণ

কাউখালীতে কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বীজ ও রাসায়নিক সার বিতরণ
কাউখালী (পিরোজপুর) সংবাদদাতাঃ পিরোজপুরের কাউখালীতে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মধ্যে বিনামূল্যে বীজ এবং রাসায়নিক সার বিতরণ করা হয়েছে। উপজেলা প্রশাসন এবং কৃষি অধিদপ্তরের যৌথ উদ্যোগে, বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) দুপুরে কৃষি অফিস চত্বরে এ সার বীজ বিতরন করা হয়।
উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) ও কৃষি পূর্ণবাসন বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতি স্বজল মোল্লা প্রধান অতিথি হিসেবে এ সার ও বীজ বিতরন করেন। উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা ও কৃষি পূর্ণবাসন বাস্তবায়ন কমিটির সদস্য সচিব কৃষিবিদ সোমা রানী দাস এর সভাপতিত্ব উপস্থিত ছিলেন উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা: ইশতিয়াক আহমেদ, উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার সোমা সরকার, কাউখালী থানার অফিসার ইনচার্জ মোঃ সোলায়মান, উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার প্রদীপ কুমার হালদার, ইউপি চেয়ারম্যান মোস্তাফিজুর রহমান, ইউপি চেয়ারম্যান লাইকুজ্জামান তালুকদার মিন্টু প্রমুখ।
উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ সোমা রানী দাস জানান, কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় এই কর্মসূচির পরিচালন করা হচ্ছে, যার উদ্দেশ্য হলো ফসলের উৎপাদন এবং বৃদ্ধি করা। ২০২৫/২৬ অর্থবছরে রবি মৌসুমে গম, সরিষা, সূর্যমুখী, চিনা বাদাম, সয়াবিন, মুগ ডাল, মসুর ডাল, খেসারি, বোরো হাইব্রিড, বোরো উফসি এবং সবজি উৎপাদনের উন্নয়ন লক্ষ্যে ১ হাজার ৬০৫ জন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বীজ ও রাসায়নিক সার বিতরণ করা হয়েছে।
