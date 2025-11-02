Current Bangladesh Time
Home » কাউখালী » পিরোজপুর » কাউখালীতে সাংবাদিকদের সাথে বিএনপির মনোনয়ন প্রত্যাশী সুমনের মতবিনিময়
২ November ২০২৫ Sunday ৭:২০:১৫ PM
Print this E-mail this

কাউখালীতে সাংবাদিকদের সাথে বিএনপির মনোনয়ন প্রত্যাশী সুমনের মতবিনিময়

কাউখালী(পিরোজপুর)সংবাদদাতাবাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) পিরোজপুর -২(কাউখালী-ভান্ডারিয়া-নেছারাবাদ) আসনের মনোনয়ন প্রত্যাশী ভান্ডারিয়া উপজেলা বিএনপির সভাপতি আহম্মদ সোহেল মনজুর সুমন কাউখালীর স্থানীয় সাংবাদিকদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় অংশ নিয়েছেন।‎

রোববার (২ নভেম্বর ) দুপুরে প্রেসক্লাবে আয়োজিত এই সভায় তিনি সাংবাদিকদের সঙ্গে নির্বাচনী পরিকল্পনা, স্থানীয় উন্নয়ন ভাবনা এবং রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করেন। এ সময় আরো বক্তব্য রাখেন কাউখালী উপজেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান এস.এম আহসান কবীর, সাধারণ সম্পাদক এইচ.এম দ্বীন মোহাম্মদ, প্রেসক্লাবের সভাপতি এনামুল হক প্রমুখ।

সভায় উপস্থিত সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে আহম্মদ সোহেল মনজুর সুমন বলেন, “রাজনীতি মানুষের কল্যাণের জন্য, ব্যক্তিস্বার্থের জন্য নয়। আমি চাই আগামী প্রজন্মের জন্য একটি নিরাপদ, সুশিক্ষিত ও আধুনিক কাউখালী উপহার দিতে। জনগণের ভালোবাসা ও সহযোগিতা পেলে কাউখালীকে নতুনভাবে গড়ে তুলতে চাই।” এখানে উন্নয়নের কোন বৈষম্য থাকবে না।মতবিনিময় সভায় উপজেলায় কর্মরত প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন।

এ ছাড়া সভায় জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির উপজেলা শাখার সহ- সভাপতি মনিরুজ্জামান মিয়া,সাবেক সদস্য সচিব শাফিউল আজম দুলাল উপস্থিত ছিলেন।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
