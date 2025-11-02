তালতলী বিএনপির আহ্বায়ককে শোকজ

বরগুনার তালতলী উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক শহীদুল হকের বিরুদ্ধে নৈতিকস্খলন ও দলের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার অভিযোগে কারণ দর্শানোর নোটিশ (শোকজ) দেওয়া হয়েছে।
রোববার বিকালে বরগুনা জেলা বিএনপির সদস্য সচিব এসএম হুমায়ুন হাসান শাহীন স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে এ কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়। আগামী ১০ নভেম্বর নোটিশের জবাব দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
জানা গেছে, গত ২৫ অক্টোবর তালতলী উপজেলায় শুঁটকি উৎপাদনের স্থান দখল এবং চাঁদাবাজির অভিযোগ তুলে শহীদুল হকের বিরুদ্ধে মানববন্ধন করে একপক্ষ। পরে শহীদুল হকের পক্ষে গ্রামবাসী পাল্টা মানববন্ধন করে। এসব ঘটনার ভিডিও ও সংবাদ প্রতিবেদন বরগুনা জেলা বিএনপির সিনিয়র নেতাদের নজরে পড়ে।
দলের ভাবমূর্তি রক্ষায় রোববার বিকালে তাকে নৈতিক স্খলন ও দলে ভাবমূর্তি রক্ষায় কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়।
বরগুনা জেলা বিএনপির সদস্য সচিব এসএম হুমায়ুন হাসান শাহীন স্বাক্ষরিত নোটিশে উল্লেখ করা হয়েছে- আপনার বিরুদ্ধে নৈতিক স্খলনজনিত অপরাধ ও সংগঠনের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার সু-নির্দিষ্ট অভিযোগ পাওয়া গেছে। অভিযোগের পক্ষে কিছু প্রমাণাদিও পাওয়া গেছে। এমতাবস্থায় আগামী ১০ নভেম্বর জেলা শাখার আহ্বায়ক ও সদস্য সচিবের সামনে সশরীরে উপস্থিত হয়ে লিখিত ব্যাখ্যা প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হলো।
তালতলী উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক শহীদুল হক বলেন, গত ২২ বছর ধরে দলের তালতলী উপজেলা শাখায় সাধারণ সম্পাদক এবং গত ৩ বছর ধরে আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছি। আমার বিরুদ্ধে কী অভিযোগ রয়েছে তা জানি না? নোটিশের জবাব দিতে গেলে হয়তো জানতে পারব। দলের দুর্দিনে কাজ করেছি, লড়াই সংগ্রাম করেছি। আওয়ামী লীগের জেলজুলুম অত্যাচার সহ্য করেছি।
তিনি আরও বলেন, গত ৫ আগস্টের পর অনেকেই দলে আসতে চাইছে, কিন্তু নেয়নি। হয়তো তারা আমার ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করতে জেলা বিএনপির কমিটিতে অভিযোগ দিয়েছেন।
বরগুনা জেলা বিএনপির সদস্য সচিব এসএম হুমায়ুন হাসান শাহীন বলেন, তালতলী উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক শহীদুল হকের বিরুদ্ধে আমরা কিছু অভিযোগ পেয়েছি। দলের শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা এবং ভাবমূর্তি রক্ষায় কোনো ছাড় নেই। অভিযোগ প্রমাণ করতে ব্যর্থ হলে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
তিনি আরও বলেন, নির্বাচনের আগে দলের ভাবমূর্তি রক্ষার লক্ষ্যে জেলা বিএনপি তাকে শোকজ করেছে।
