Tuesday November ৪, ২০২৫ ৪:২০ AM
Barisal News
বরগুনা সদর » বরগুনা দুই আসনে বিএনপির কাণ্ডারি নজরুল ও মনি
৩ November ২০২৫ Monday ১১:২৪:০২ PM
বরগুনা দুই আসনে বিএনপির কাণ্ডারি নজরুল ও মনি

বরগুনা প্রতিনিধি:

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বরগুনার দুটি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেছে বিএনপি। সোমবার (৩ নভেম্বর) সন্ধ্যায় গুলশানে বিএনপি চেয়ারপার্সনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর আনুষ্ঠানিকভাবে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন।

এতে বরগুনা-১ (বরগুনা সদর, আমতলী ও তালতলী) আসনে জেলা বিএনপির আহ্বায়ক নজরুল ইসলাম মোল্লা এবং বরগুনা-২ (বামনা, বেতাগী ও পাথরঘাটা) আসনে কেন্দ্রীয় বিএনপির ভাইস-চেয়ারম্যান ও সাবেক সংসদ সদস্য মো. নুরুল ইসলাম মনির নাম ঘোষণা করা হয়েছে।

এদিকে প্রার্থীদের নাম ঘোষণার পর জেলা জুড়ে বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীদের মধ্যে উচ্ছ্বাস দেখা গেছে। বিভিন্ন উপজেলায় আনন্দ মিছিল করেছে নেতাকর্মীরা।

বরগুনা-১ আসনের বিএনপি প্রার্থী নজরুল ইসলাম মোল্লা বলেন, বরগুনায় কোনো চাঁদাবাজি ও মাদক থাকবে না, দলীয় কোনো কোন্দল থাকবে না। আগামীতে আমরা এমন একটি সমাজ গড়ে তুলতে চাই।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
