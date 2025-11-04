বাকেরগঞ্জের রাঙামাটি নদী হতে হাত-পা বাঁধা যুবকের লাশ উদ্ধার
বাকেরগঞ্জ ((বরিশাল) প্রতিনিধি:
বরিশালের বাকরেগঞ্জ উপজেলার রাঙামাটি নদী থেকে হাত-পা বাঁধা এক অজ্ঞাত যুবকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ।চরামদ্দি পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ মো. আলমগীর হোসেন জানান, দুধল ইউনিয়নের গোমা ফেরিঘাট সংলগ্ন রাঙামাটি নদীর পূর্বপাড়ে ভাসমান অবস্থায় লাশটি স্থানীয়রা দেখে পুলিশকে খবর দেন। পরে নৌ পুলিশ লাশটি উদ্ধার করে।
লাশের বয়স প্রায় ২৮–৩০ বছর। পরিচয় এখনও জানা যায়নি। নিহত যুবক হাফ প্যান্ট ও টি-শার্ট পরেছিলেন। পুলিশ জানিয়েছে, লাশটি চার দিন আগে নদীতে ফেলা হতে পারে। মৃতদেহটি ফুলে উঠেছে।
বাকরেগঞ্জ চামটা নৌ পুলিশের এসআই মো. শাহজাদা সাংবাদিকদের বলেন, ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে। এ ঘটনায় হত্যা মামলা দায়েরের কথাও জানানো হয়েছে।
