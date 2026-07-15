কাউনিয়ায় পুলিশের বিশেষ অভিযান: গ্রেফতার ৩, উদ্ধার ৫২ পিস ইয়াবা

কাউনিয়া থানা পুলিশ জানাচ্ছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জোড়া কবর পাসপোর্ট গলি এলাকায় রাব্বি বেপারীর ভাড়া বাসায় অভিযান চালানো হয়। এই সময় তাদের হেফাজত থেকে ৫২ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়, এবং ঘটনার সাথে জড়িত থাকার কারণে তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়।
কাউনিয়া থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) সনজিত চন্দ্র নাথ জানিয়েছেন, গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়েরসহ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে। তিনি আরও জানান যে, মাদকের বিরুদ্ধে পুলিশের অভিযান অব্যাহত থাকবে।
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