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১৫ July ২০২৬ Wednesday ৪:২২:২১ PM
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কাউনিয়ায় পুলিশের বিশেষ অভিযান: গ্রেফতার ৩, উদ্ধার ৫২ পিস ইয়াবা

নগর প্রতিনিধি:

বরিশাল মেট্রোপলিটন পুলিশের (বিএমপি) কাউনিয়া থানার পুলিশ একটি বিশেষ অভিযান পরিচালনা করেছে, যেখানে ৫২ পিস ইয়াবা ট্যাবলেটসহ একজন নারীসহ তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

মঙ্গলবার রাতে বরিশাল মহানগরীর কাউনিয়া থানাধীন বিসিসি ১ নম্বর ওয়ার্ডের জোড়া কবর পাসপোর্ট গলি এলাকার একটি ভাড়া বাসায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়।

পুলিশ সূত্র জানাচ্ছে, কাউনিয়া থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) সনজিত চন্দ্র নাথের নেতৃত্বে একটি বিশেষ অভিযানিক দল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান পরিচালনা করে।

গ্রেফতারকৃত অভিযুক্তদের মধ্যে রয়েছেন:রাব্বি বেপারী (২৯): পিতা মোঃ দেলোয়ার হোসেন, মাতা মোসাঃ রিনা বেগম। থাকেন পাসপোর্ট গলি, জোড়া কবর (বিসিসি ১নং ওয়ার্ড)।

মোঃ গোলাম রাব্বি (২২): পিতা মোঃ আনিস কবিরাজ, মাতা মোসাঃ রানী বেগম। থাকেন কাউনিয়া হাউজিং, কাউনিয়া সরকারি কলেজের উত্তর পাশে মোস্তফা মিয়ার বাসার ভাড়াটিয়া (বিসিসি ৩নং ওয়ার্ড)।

শারমীন আক্তার (২৭): স্বামী রাব্বি বেপারী। থাকেন পাসপোর্ট গলি, জোড়া কবর (বিসিসি ১নং ওয়ার্ড)।

কাউনিয়া থানা পুলিশ জানাচ্ছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জোড়া কবর পাসপোর্ট গলি এলাকায় রাব্বি বেপারীর ভাড়া বাসায় অভিযান চালানো হয়। এই সময় তাদের হেফাজত থেকে ৫২ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়, এবং ঘটনার সাথে জড়িত থাকার কারণে তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়।

কাউনিয়া থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) সনজিত চন্দ্র নাথ জানিয়েছেন, গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়েরসহ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে। তিনি আরও জানান যে, মাদকের বিরুদ্ধে পুলিশের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
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