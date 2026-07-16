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১৬ July ২০২৬ Thursday ৬:৪৪:১৮ PM
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বাবুলাল শীলের মৃত্যুবার্ষিকীতে উজিরপুরে ওয়ার্কার্স পার্টির শ্রদ্ধাঞ্জলি

উজিরপুর (বরিশাল) প্রতিনিধি:

বরিশালের উজিরপুরে প্রয়াত কমরেড বাবুলাল শীলের ২২তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি, উজিরপুর উপজেলা শাখার উদ্যোগে যথাযোগ্য মর্যাদা ও গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১৬ জুলাই) সকাল ১১টায় উপজেলার কমরেড বাবুলাল শীলের স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন দলের নেতাকর্মীরা। পরে তাঁর স্মৃতির প্রতি সম্মান জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয় এবং বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনা করা হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টির কেন্দ্রীয় পলিটব্যুরোর সদস্য এইচ. এম. হারুন, প্রয়াত কমরেড বাবুলাল শীলের সহধর্মিণী সীমা রানী শীল, জাহিদ হোসেন খান ফারুক, আলমগীর হোসেন মৃধাসহ ওয়ার্কার্স পার্টির নেতাকর্মী, পরিবারের সদস্য এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, কমরেড বাবুলাল শীল ছিলেন গণমানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে একজন নিবেদিতপ্রাণ নেতা। শ্রমজীবী, কৃষক ও সাধারণ মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদান উজিরপুরের রাজনৈতিক অঙ্গনে আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়। তাঁর আদর্শ, সততা ও সংগ্রামী চেতনা নতুন প্রজন্মের জন্য অনুকরণীয় হয়ে থাকবে বলেও বক্তারা উল্লেখ করেন।

স্মরণানুষ্ঠান শেষে উপস্থিত নেতাকর্মী ও শুভানুধ্যায়ীরা প্রয়াত কমরেড বাবুলাল শীলের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং তাঁর বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনা করেন। পাশাপাশি তাঁর আদর্শকে ধারণ করে গণমানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন এগিয়ে নেওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
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