অনেকের শাসন দেখেছেন এবার ইসলামপন্থিদের সুযোগ দিন : রেজাউল করীম
নগর প্রতিনিধি:
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমির ও চরমোনাই পীর মুফতি সৈয়দ মুহাম্মাদ রেজাউল করীম বলেছেন, ‘আপনারা অনেক শাসন দেখেছেন, এবার ইসলামপন্থিদের সুযোগ দিন। আমরা একটি সুখী, সমৃদ্ধশালী ইসলামি কল্যাণরাষ্ট্র উপহার দেব ইনশাআল্লাহ। ইসলামপন্থিরা ক্ষমতায় গেলে চাঁদাবাজি, অবিচার ও খুনাখুনি থাকবে না। দেশের টাকা বিদেশে পাচার হবে না।’
মঙ্গলবার (০২ ডিসেম্বর) বরিশাল নগরীর ঐতিহাসিক বেলস পার্ক মাঠে ‘পিআর পদ্ধতিতে জাতীয় নির্বাচন এবং জাতীয় নির্বাচনের পূর্বের গণভোটসহ পাঁচ দফা’ দাবিতে বরিশালে ইসলামিসহ সমমনা আট দলের বিভাগীয় সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
যারা বাংলাদেশের পরিবশকে অশান্ত করার পাঁয়তারা করছে, তাদের জায়গা বাংলার মাটিতে হবে না বলে মন্তব্য করে চরমোনাই পীর বলেন, ‘আমরা এ দেশকে মুক্ত করার জন্য রাজপথে আন্দোলন করে ফ্যাসিবাদ মুক্ত করেছি। চাঁদাবাজি ও মানুষ খুন হবে, এটা দেখার জন্য রাস্তায় নামিনি।’
এ সময় প্রধান অতিথি মুফতি রেজাউল করীম আরও বলেন, ‘যারা ক্ষমতা প্রেমিক রয়েছেন, বিভিন্ন সময়ে মুখরোচক কথার মাধ্যমে ধোঁকা দিয়ে ক্ষমতার চেয়ারে বসে হাজার হাজার মায়ের বুক খালি ও পাচার করেছে এবং চোরের দিক থেকে বারবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে, তাদের সমাবেশ থেকে ম্যাসেজ দিতে চাই; তাদের জায়গা বাংলার মাটিতে হবে না, তাদের উৎখাত করতে হবে।’
তিনি বলেন, “আমাদের দেশ নিয়ে বিভিন্ন ষড়যন্ত্র চলছে। আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। ঐক্যবদ্ধ হয়ে সব ষড়যন্ত্র রুখে দিতে হবে। আর যারা ক্ষমতায় গিয়ে দেশের টাকা বিদেশে পাচার করেছে, তাদের এ দেশে আর সুযোগ দেওয়া হবে না। চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, স্টেশন দখলের সঙ্গে যারা জড়িত তাদের স্পষ্ট ভাষায় বলছি- ‘আপনাদের পায়ের নিচের মাটি সরে গেছে’। এখনো আপনারা পরিবর্তন হোন।”
মুফতি রেজাউল করীম বলেন, ‘হাসিনাও বলেছিল যে ‘শেখ হাসিনা পালায় না’। কিন্তু তিনি রান্না করা খাবার খেয়ে যেতে পারেননি। সুতরাং দেশের সবার শিক্ষা নিতে হবে। নয়তো এমন পরিণতির জন্য আপনাদেরও প্রস্তুত থাকতে হবে।’
এর আগে দুপুর ১২টায় বরিশালের ঐতিহাসিক বেলস পার্ক মাঠে ইসলামি সমমনা আট দলের বিভাগীয় সমাবেশ শুরু হয়। সমাবেশে আট দলের কেন্দ্রীয় এবং স্থানীয় নেতারা বক্তব্য দেন। সমাবেশ ঘিরে বেলা ১১টা থেকেই বরিশাল বিভাগের ছয় জেলা থেকে সড়ক এবং নৌপথে বরিশালে আসতে থাকেন আট দলের নেতাকর্মীরা।
বিশেষ করে ইসলামী আন্দোলন এবং জামায়াতে ইসলামী নেতাকর্মীরা হাতপাখা ও দাড়িপাল্লা প্রতীক, ব্যানার এবং ফেস্টুন নিয়ে খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে সমাবেশস্থলে জড়ো হন। দুপুর ১২টা বাজতেই বেলস পার্ক মাঠ কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যায়।
সমাবেশে জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কমিটির নায়েবে আমির অধ্যক্ষ মুজিবুর রহমান সভাপতিত্ব করেন। এ সময় অসুস্থ বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া এবং জামায়াত নেতা আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ তাহেরের সুস্থতা কামনা করেন চরমোনাই পীরসহ আট দলের নেতারা।
আমাদের বরিশাল ডটকম -এ প্রকাশিত/প্রচারিত কোনো সংবাদ, তথ্য, ছবি, আলোকচিত্র, রেখাচিত্র, ভিডিওচিত্র, অডিও কনটেন্ট কপিরাইট আইনে পূর্বানুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না।
(মন্তব্যে প্রকাশিত মত মন্তব্যকারীর একান্তই নিজস্ব। amaderbarisal.com-এর সম্পাদকীয় অবস্থানের সঙ্গে এসব অভিমতের মিল আছেই এমন হবার কোনো কারণ নেই। মন্তব্যকারীর বক্তব্যের বিষয়বস্তু বা এর যথার্থতা নিয়ে amaderbarisal.com কর্তৃপক্ষ আইনগত বা অন্য কোনো ধরনের কোনো দায় নেবে না।)
অনেকের শাসন দেখেছেন এবার ইসলামপন্থিদের সুযোগ দিন : রেজাউল করীম
বরিশালে এইডসে আক্রান্ত ২০, এর মধ্যে ১১জন শিক্ষার্থী
ব্রিফিংয়ে কাঁদলেন খালেদা জিয়ার চিকিৎসক
আধুনিক বরিশালে অগ্নিনির্বাপণের বেহাল দশা, কে বাঁচাবে কাকে?