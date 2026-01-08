বাউফলে খেলা নিয়ে বি*রোধের জেরে যুবককে প্রকাশ্যে মা*রধ*র
অনলাইন নিউজ ডেস্ক:
পটুয়াখালীর বাউফলে শিশুদের খেলা নিয়ে সৃষ্ট বিরোধের জেরে এক যুবককে প্রকাশ্যে বেধড়ক মারধর করে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ভাঙচুর ও নগদ টাকা লুটের অভিযোগ উঠেছে। গুরুতর আহত অবস্থায় ওই যুবক বর্তমানে বাউফল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বুধবার (৭ জানুয়ারি) বিকেল ৪টার দিকে বাউফল উপজেলার গোসিংগা ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ডে খেলাকে কেন্দ্র করে মামুনের ছেলের সঙ্গে সাদ্দামের ছেলের হাতাহাতি হয়। এ ঘটনাকে ঘিরে পরে উভয় পক্ষের অভিভাবকদের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক ও উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।
পরিস্থিতি শান্ত করতে বিষয়টি বিএনপির বর্তমান সংসদ সদস্য প্রার্থী শহিদুল আলম তালুকদারের কাছে জানানো হলে তিনি উভয় পক্ষকে মীমাংসার আশ্বাস দেন বলে জানা গেছে।
তবে অভিযোগ রয়েছে, ঘটনার কয়েক ঘণ্টা পরই সন্ধ্যায় আফসেরের গ্রেজ বাজারে মামুন (৩৩)কে একা পেয়ে সাদ্দাম (৩৫) ও তার দুই ভাই মিলে তাকে ঘিরে ধরে মারধর শুরু করেন। এ সময় হামলায় মামুন গুরুতর আহত হন। প্রাণ বাঁচাতে তিনি পাশের একটি মুদি দোকানে আশ্রয় নিলে হামলাকারীরা দোকানের মালামাল ভাঙচুর করে এবং ক্যাশে থাকা নগদ টাকা লুট করে নিয়ে যায়। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে বাউফল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন।
ঘটনার খবর পেয়ে সাংবাদিকরা ঘটনাস্থলে গেলে বাজারের ব্যবসায়ী ও স্থানীয় লোকজন তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তারা প্রকাশ্যে হামলা, দোকান ভাঙচুর ও লুটের ঘটনায় জড়িত সাদ্দাম ও তার ভাইদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান। ব্যবসায়ীরা বলেন, বাজার এলাকায় এ ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড কোনোভাবেই মেনে নেয়া যায় না।
এ বিষয়ে বাউফল থানার পুলিশ জানায়, এখন পর্যন্ত কোনো লিখিত অভিযোগ পাওয়া যায়নি। অভিযোগ পেলে তদন্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে। এদিকে আহত মামুনের পরিবার ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও দোষীদের দ্রুত বিচারের দাবি জানান।
