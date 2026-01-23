Current Bangladesh Time
Home » কলাপাড়া » পটুয়াখালী » কলাপাড়ায় বাস-মোটরসাইকেল সংঘর্ষে পুত্র নিহত, পিতা গুরুতর আহত।
২৩ January ২০২৬ Friday ৬:৪১:২৭ PM
কলাপাড়ায় বাস-মোটরসাইকেল সংঘর্ষে পুত্র নিহত, পিতা গুরুতর আহত।

কলাপাড়া (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি।।


কলাপাড়ায় বিয়ের বাড়িতে বরযাত্রী হিসেবে যাওয়ার পথে বাস ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে মোটরসাইকেল চালক শাহজালাল (৪৭) নামের এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। এসময় আরোহী পিতা হায়দার আলী (৭০) গুরুতর আহত হয়েছে।

শুক্রবার দুপুরে কলাপাড়া -কুয়াকাটা মহাসড়কের ওমেদপুর কালভার্ট সংলগ্ন এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত শাহজালাল লতাচাপলী ইউনিয়নের দফাদার পদে চাকুরী করতেন।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ভাগনের বিয়ে উপলক্ষে দুপুর বারোটার দিকে উপজেলার লতাচাপলী ইউনিয়নের খাজুরা গ্রাম থেকে মোটরসাইকেলযোগে বরযাত্রী হিসেবে চাকামাইয়া ইউনিয়নের নিশানাবাড়িয়া গ্রামের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন শাহজালাল ও তার পিতা হায়দার। এসময় ওমেদপুর এলাকায় পৌছলে বিপরীত দিক থেকে আসা হানিফ পরিবহনের একটি বাসের সঙ্গে মোটরসাইকেলটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে পিতা ও পুত্র গুরুতর আহত হয়। স্থানীয়রা তাৎক্ষণিক তাদের উদ্ধার করে কলাপাড়া হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক শাহজালালকে মৃত ঘোষনা করেন। গুরুতর আহত হায়দার আলীকে উন্নত চিকিৎসার জন্য বরিশাল সেবাচিম হাসপাতালে প্রেরন করেন। দুর্ঘটনার সময় অন্যান্য বরযাত্রীরা তাদের পেছনে মাইক্রোবাসে ছিলেন।
কলাপাড়া থানার ওসি রবিউল ইসলাম বলেন, লাশ উদ্ধার করে থানা নিয়ে আসা হয়েছে। ঘাতক বাসটি আটক করা হয়েছে। পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহন করা হচ্ছে।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
