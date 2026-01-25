গলাচিপায় নুরের শিবিরে ফাটল ধরাচ্ছে মামুন৷

নুরের শিবিরে ফাটল ধরাচ্ছে হাসান মামুন। ডাকুয়া গণ অধিকারের সভাপতি আব্দুল হাই গাজীকে হাসান মামুনের হাত ধরে তার শিবিরে যোগ দিলেন তিনি। শুক্রবার রাত ১০টার দিকে হাসান মামুনের গলাচিপার অস্থায়ী বাসায় এ যোগদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। যোগদেওয়া প্রসঙ্গে গাজী আব্দুল হাই বলেন, একান্তই ব্যক্তিগত কারণে বাধ্য হয়েছি। এর বেশি কিছু আর বলতে চাই না। এ বিষয়ে গলাচিপা উপজেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম সম্পাদক ও স্বতন্ত্র প্রার্থী হাসান মামুনের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির অন্যতম সদস্য মিয়া মো. মাসুম বলেন, সামান্য ভুল বুঝাবুঝির কারণে হাই গাজী অন্য দলে যোগ দিয়েছিল। এখন ভুল বুঝে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসেছে। এসময় উপস্থিত ছিলেন স্বতন্ত্র প্রার্থী হাসান মামুনের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির অন্যতম সদস্য, মিয়া মো. মাসুম, আসাদুজ্জাম সবুজ, পঙ্গকজ দেবনাথ, মোস্তাফিজুর রহমান মঈন প্রমুখ।
