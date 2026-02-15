মেহেন্দিগঞ্জে বিষ প্রয়োগ করে মাছ নিধনের অভিযোগ

বরিশালের মেহেন্দিগঞ্জে রাতের আধারে এক কৃষকের পুকুরে বিষ প্রয়োগ করে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ নিধনের অভিযোগ পাওয়া গেছে।
শনিবার (১৪ ফেব্রুয়ারি) রাতে এ বিষয়ে মেহেন্দিগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন ভুক্তভোগী কৃষক আলমগীর সরদার।
আলমগীর সরদার বলেন, উপজেলার দক্ষিণ উলানিয়া ইউনিয়নের পশ্চিম সুলতানী গ্রামে তার একটি পুকুর রয়েছে। শুক্রবার (১৩ ফেব্রুয়ারি) রাতের কোনো এক সময়ে দুষ্কৃতকারিরা পুকুরে বিষ প্রয়োগ করে । শনিবার সকালে আমি পুকুরে মাছ মরা দেখতে পাই। এতে প্রায় ৩ লাখ টাকার মাছ মারা গেছে।
ভুক্তভোগী কৃষক আরও বলেন, প্রতিবেশী বাদশা সরদার পুকুরটি লিজ নিতে চেয়ে পায়নি। সে থেকে নানাভাবে আমার ক্ষতির চেষ্ঠা করছে। এর আগেও সে আমার পুকুরের মাছ চুরি করে নিয়েছে। বিভিন্ন সময় সে আমাকে হুমকি দিয়েছিল। হয়তো সে পুকুরে বিষ প্রয়োগ করে মাছ মেরে ফেলেছে।
বাদশা সরদার বলেন, উপযুক্ত তথ্য প্রমাণ ছাড়া অভিযোগ করা হচ্ছে। মাছ চুরির নাটক সাজিয়ে আমাকে ঘায়েল করার অপচেষ্টা চালানো হচ্ছে।
মেহেন্দিগঞ্জ থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মিজানুর রহমান বলেন, আলমগীর সরদার থানায় লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন। তদন্তপূর্বক আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
আমাদের বরিশাল ডটকম -এ প্রকাশিত/প্রচারিত কোনো সংবাদ, তথ্য, ছবি, আলোকচিত্র, রেখাচিত্র, ভিডিওচিত্র, অডিও কনটেন্ট কপিরাইট আইনে পূর্বানুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না।
(মন্তব্যে প্রকাশিত মত মন্তব্যকারীর একান্তই নিজস্ব। amaderbarisal.com-এর সম্পাদকীয় অবস্থানের সঙ্গে এসব অভিমতের মিল আছেই এমন হবার কোনো কারণ নেই। মন্তব্যকারীর বক্তব্যের বিষয়বস্তু বা এর যথার্থতা নিয়ে amaderbarisal.com কর্তৃপক্ষ আইনগত বা অন্য কোনো ধরনের কোনো দায় নেবে না।)
বরিশাল বিভাগ: পুরোনো আধিপত্য নতুন করে জানান দিল বিএনপি