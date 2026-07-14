ঝালকাঠি শহরের কাঁসারিপট্টি এলাকায় অন্তর দে (২৪) নামে এক যুবকের রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুর ১ টার দিকে নিজ বাসভবনে এ ঘটনা ঘটে। নিহত অন্তর দে অ্যাডভোকেট নির্মল চন্দ্র দে তরুণী বাবুর ছেলে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, অনকে বেলা হয়ে যাবার পরও ঘুম থেকে না ওঠার কারনে তার মা জানালা দিয়ে দেখতে পান সিলিং ফ্যানের সাথে গামছা দিয়ে গলায় ফাঁস দেয়া অবস্থায় ঝুলে আছে অন্তর। তার মায়ের ডাক চিৎকারে পরিবারের সদস্যরা এসে ফ্যান থেকে নামিয়ে ফেলেন। পরে খবর পেয়ে স্বজন ও এলাকাবাসী ঘটনাস্থলে জড়ো হন। এলাকাবাসী আরো জানান, নিহত অন্তরের ঘরের জানালা লুঙ্গি দিয়ে ঢাকা ছিল, যাতে বাইরে থেকে দেখা না যায়। প্রাথমিকভাবে এটি আত্মহত্যার ঘটনা বলে পরিবারের ধারণা হলেও মৃত্যুর প্রকৃত কারণ ময়নাতদন্তের পর জানা যাবে। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌছেছে। এ ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।
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