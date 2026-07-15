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১৫ July ২০২৬ Wednesday ১০:০৫:৩৯ PM
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বরিশাল মহানগর ছাত্রলীগের ১০ নং ওয়ার্ড যুগ্ম আহ্বায়ক প্রাঙ্গণ গ্রেপ্তার

নগর প্রতিনিধি:

বরিশাল মহানগরীর ১০ নম্বর ওয়ার্ডের নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক প্রাঙ্গণকে গ্রেপ্তার করেছে মহানগর গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ। গতকাল রাতে ডিবি পুলিশের একটি বিশেষ দল অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করে।

ডিবি পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, প্রাঙ্গণের বিরুদ্ধে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারবিরোধী বিভিন্ন উসকানিমূলক পোস্ট করার সুনির্দিষ্ট অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া, গত জুলাই-আগস্টে সংগঠিত ছাত্র-জনতার আন্দোলনের সময় সাধারণ শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার ঘটনায় তার বিরুদ্ধে বরিশাল কোতোয়ালি মডেল থানায় একাধিক মামলা রয়েছে।

এ বিষয়ে পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে,গ্রেপ্তারকৃত নিষিদ্ধ ছাত্রলীগ নেতা প্রাঙ্গণকে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ ও আইনি প্রক্রিয়া শেষে সংশ্লিষ্ট মামলায় আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
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