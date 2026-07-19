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১৯ July ২০২৬ Sunday ৮:৩১:৪৭ PM
মুলাদী বিয়ের প্রলোভনে তরুণীকে ধ*র্ষ*ণে*র অভিযোগ, ছাত্রদল নেতা গ্রেপ্তার
মুলাদী (বরিশাল) প্রতিনিধি:
বরিশালের মুলাদীতে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে তরুণীকে ধর্ষণের অভিযোগে এক ছাত্রদল নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ রোববার বেলা দেড়টার দিকে উপজেলার নাজিরপুর ইউনাইটেড কলেজ এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
অভিযুক্ত ওই ছাত্রদল নেতার নাম মো. জাহিদ খলিফা (২০)। তিনি উপজেলার সফিপুর ইউনিয়নের চরপদ্মা গ্রামের সেকেন্দার খলিফার ছেলে এবং হাজি সৈয়দ বদরুল হোসেন কলেজ শাখা ছাত্রদলের আহ্বায়ক। জাহিদ খলিফা এ বছর এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছেন।
থানা সূত্রে জানা গেছে, ওই ছাত্রদল নেতা স্থানীয় এক তরুণীকে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে দীর্ঘদিন ধরে ধর্ষণ করে আসছিলেন। সম্প্রতি ওই তরুণী বিয়ের চাপ দিলে জাহিদ অস্বীকৃতি জানান। এ ঘটনায় ভুক্তভোগী তরুণী বাদী হয়ে আজ সকালে মুলাদী থানায় একটি মামলা করেন। এতে আসামি করা হয় ওই ছাত্রদল নেতা ও তাঁর বড় ভাই নাঈম খলিফাকে।
মুলাদী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খন্দকার মো. সোহেল রানা ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, তরুণীর অভিযোগের ভিত্তিতে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে একটি নিয়মিত মামলা করা হয়েছে। প্রধান আসামি জাহিদ খলিফাকে দুপুরের দিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বিকেলেই তাঁকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। অপর আসামিকে গ্রেপ্তারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।
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