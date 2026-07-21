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২১ July ২০২৬ Tuesday ৯:৫১:০৯ PM
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বরিশালে মাদকের বিরুদ্ধে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে যুবকের ৬ মাসের কারাদণ্ড

গৌরনদী ((বরিশাল) প্রতিনিধি:

বরিশালের গৌরনদী উপজেলায় মাদকবিরোধী অভিযানে এক যুবককে ছয় মাসের কারাদণ্ড ও তিন হাজার টাকা অর্থদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। মঙ্গলবার (২১ জুলাই) সকালে গৌরনদী পৌরসভার বিভিন্ন এলাকায় সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. মেহেদী হাসানের নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালিত হয়।

অভিযান চলাকালে পৌরসভার তিখাসার এলাকা থেকে ইউনুস (২১) নামের এক মাদকসেবীকে আটক করা হয়। তিনি ওই এলাকার বাবুলের ছেলে।

পরে ইউনুসের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে ভ্রাম্যমাণ আদালত তাকে ছয় মাসের কারাদণ্ড এবং তিন হাজার টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করেন।

অভিযানে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের গৌরনদী সার্কেলের উপ-পরিদর্শক মো. ফাইজুল ইসলাম হৃদয়সহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
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