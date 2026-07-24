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২৪ July ২০২৬ Friday ৮:২৮:২১ PM
উজিরপুরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাসের ধাক্কা: রিকশাচালক নিহত, আহত ৭
উজিরপুর প্রতিনিধি:
বরিশালের উজিরপুরে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কে যাত্রীবাহী একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুটি অটোরিকশা ও একটি ট্রাককে ধাক্কা দিলে এক রিকশাচালক নিহত এবং অন্তত সাতজন আহত হয়েছেন। শুক্রবার (২৪ জুলাই) দুপুরে উপজেলার জয়শ্রী বাজারের সাজু পাম্প সংলগ্ন মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
স্থানীয় সূত্র ও পুলিশ জানায়, ঢাকা থেকে বরিশালগামী বিএমএফ পরিবহনের (ঢাকা মেট্রো-ব-১১-৭২৯৫) একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রথমে মহাসড়কে চলাচলরত দুটি অটোরিকশাকে সজোরে ধাক্কা দেয়। পরে বাসটি সামনে থাকা একটি ট্রাকের (যশোর ট-১১-২৯৩৬) পেছনে গিয়ে আঘাত করে। এতে ট্রাকটির আংশিক ক্ষতি হলেও বাসটির সামনের অংশ দুমড়ে-মুচড়ে যায়। দুর্ঘটনায় মহাসড়কে আতঙ্কের সৃষ্টি হয় এবং কিছু সময় যান চলাচলে বিঘ্ন ঘটে।
দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত রিকশাচালক মোশাররফ হোসেন (৬০)-কে স্থানীয়রা উদ্ধার করে উজিরপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। এছাড়া আরও পাঁচজন আহত হন। তাদের মধ্যে তিনজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। অপর আহতরা উজিরপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।
খবর পেয়ে থানা পুলিশ, হাইওয়ে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করেন। পরে দুর্ঘটনাকবলিত যানবাহন সরিয়ে মহাসড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক করা হয়।
উজিরপুর মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো. রকিবুল ইসলাম বলেন, “দুর্ঘটনার বিষয়টি হাইওয়ে পুলিশ তদারকি করছে। প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।”
এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত এ ঘটনায় কোনো মামলা দায়ের হয়নি।
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