পবিপ্রবির ৮ শিক্ষক ও কর্মকর্তাকে শোকজ

নিষিদ্ধ ঘোষিত রাজনৈতিক সংগঠনের পক্ষে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচারণা চালিয়ে নাশকতায় উসকানি দেওয়ার অভিযোগে পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (পবিপ্রবি) ৮ শিক্ষক-কর্মকর্তাকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।
মঙ্গলবার (১৮ আগস্ট) বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার প্রফেসর মোহাম্মদ জামাল হোসেন স্বাক্ষরিত এক অফিস আদেশে এ নোটিশ দেওয়া হয়। নোটিশে অভিযুক্তদের কর্মকাণ্ডকে গুরুদণ্ডমূলক অপরাধ হিসেবে উল্লেখ করে আগামী ৭ কার্যদিবসের মধ্যে লিখিত জবাব দিতে বলা হয়েছে।
অফিস আদেশে বলা হয়েছে, অভিযুক্তরা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিষিদ্ধ সংগঠনের পক্ষে প্রচারণা চালিয়ে নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডে উসকানি দিয়েছেন। এ ধরনের কর্মকাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের শৃঙ্খলাবিরোধী ও দণ্ডনীয় অপরাধ।
এতে আরও উল্লেখ করা হয়, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পূর্বেও বিভিন্ন অভিযোগ তদন্তাধীন রয়েছে। সেই প্রক্রিয়া চলমান থাকা অবস্থায় পুনরায় একই ধরনের কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগ পাওয়া গেছে।
বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন জানিয়েছে, আইনশৃঙ্খলা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা রক্ষায় অনিয়ম, দুর্নীতি ও শৃঙ্খলা ভঙ্গের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। অভিযোগ তদন্তে প্রমাণিত হলে বিধি অনুযায়ী দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
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