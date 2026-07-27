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২৭ July ২০২৬ Monday ৩:৪৫:৫৫ PM
গৌরনদীতে চুরি করতে গিয়ে ধরা, ন্যাড়া করে দিলো গ্রামবাসী
গৌরনদী ((বরিশাল) প্রতিনিধি:
বরিশালের গৌরনদীতে তালাবদ্ধ ভবনে চুরি করতে গিয়ে গ্রামবাসীর কাছে হাতেনাতে ধরা পড়েছে চোর। উত্তেজিত জনতা চোরকে আটকের পর ন্যাড়া করে দিয়েছে।
সোমবার (২৭ জুলাই) গৌরনদী উপজেলার বার্থী ইউনিয়নের কটকস্থল গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে উত্তেজিত জনতার হাত থেকে চোরকে উদ্ধার করে।
আটক চোর ইউসুফ হাওলাদার (২৫) একই ইউনিয়নের বাঘমারা গ্রামের রব হাওলাদারের ছেলে।
স্থানীয়রা জানান, সোমবার ফজরের পরপরই কটকস্থল গ্রামের আনোয়ার তালুকদারের ভবনের ব্যালকুনি বেয়ে চিলেকোঠার দরজা ভেঙে ভবনে প্রবেশ করে চোর ইউসুফ। ভবনে কেউ না থাকায় এবং বাহির থেকে তালাবদ্ধ থাকায় ভবনের আলমিরা ও আসবাবপত্র তছনছ করে ফেলে। এসময় পাশের বাড়ির লোকজন টিউবওয়েল থেকে পানি নিতে এসে ভবনের মধ্যে ভাঙচুরের শব্দ শুনতে পায়।
পরবর্তীতে লোকজন জড়ো হয়ে ওই ভবন থেকে চোর ইউসুফকে আটক করে গণপিটুনি দিয়ে মাথা ন্যাড়া করে দেয়।
এ ব্যাপারে গৌরনদী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তারিক হাসান রাসেল জানান, ৯৯৯ এর মাধ্যমে জানতে পেরে জনতার হাত থেকে ওই যুবককে উদ্ধার করা হয়। প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে অভিযুক্তকে থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। ভুক্তভোগী পরিবার অভিযোগে দিলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
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