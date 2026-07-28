Home » বরিশাল » বানারীপাড়া » বানারীপাড়ায় পূজা উদযাপন পরিষদের সাবেক সম্পাদক রতন চক্রবর্তীর পরলোকগমণ
২৮ July ২০২৬ Tuesday ৮:২৯:৩৮ PM
বানারীপাড়ায় পূজা উদযাপন পরিষদের সাবেক সম্পাদক রতন চক্রবর্তীর পরলোকগমণ
রাহাদ সুমন,বিশেষ প্রতিনিধি:
বরিশালের বানারীপাড়া উপজেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সাবেক সাধারণ সম্পাদক পুরোহিত রতন চক্রবর্তী (৬৭) সোমবার দিবাগত রাত সোয়া তিনটার দিকে মাছরং গ্রামের বাড়িতে পরলোকগমণ করেন। তিনি দীর্ঘদিন ধরে অ্যাজমা,ডায়াবেটিস ও হৃদরোগে ভূগছিলেন। নিঃসন্তানি রতন চক্রবর্তী প্রয়াণকালে স্ত্রীসহ বহু শুভানুধ্যায়ী রেখে গেছেন। আজ মঙ্গলবার বিকালে উপজেলার সদর ইউনিয়নের মাছরং গ্রামের বাড়ির আঙিনায় পারিবারিক শশ্মানে তার শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হয়। তার প্রয়াণে বিএনপি ও পূজা উদযাপন পরিষদসহ বানারীপাড়ার বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পেশাজীবী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ গভীর শোক ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন।
আমাদের বরিশাল ডটকম -এ প্রকাশিত/প্রচারিত কোনো সংবাদ, তথ্য, ছবি, আলোকচিত্র, রেখাচিত্র, ভিডিওচিত্র, অডিও কনটেন্ট কপিরাইট আইনে পূর্বানুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না।
(মন্তব্যে প্রকাশিত মত মন্তব্যকারীর একান্তই নিজস্ব। amaderbarisal.com-এর সম্পাদকীয় অবস্থানের সঙ্গে এসব অভিমতের মিল আছেই এমন হবার কোনো কারণ নেই। মন্তব্যকারীর বক্তব্যের বিষয়বস্তু বা এর যথার্থতা নিয়ে amaderbarisal.com কর্তৃপক্ষ আইনগত বা অন্য কোনো ধরনের কোনো দায় নেবে না।)
ফ্যামিলি কার্ডে অনিয়মের অভিযোগ প্রমাণিত হলে কঠোর ব্যবস্থা: তথ্যমন্ত্রী
ড্যাব নেতা সেলিমে জিম্মি বরিশালের স্বাস্থ্য বিভাগ
বৃক্ষ রোপণের বড় চ্যালেঞ্জ পরিচর্যা নিশ্চিত করা : তথ্যমন্ত্রী
বরিশালে বাড়ছেই ডেঙ্গু, চলতি মাসে আক্রান্ত ১৪৫০
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়: অর্ধেক শিক্ষকের পদ ফাঁকা শিক্ষার মান নিয়ে প্রশ্ন