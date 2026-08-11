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১১ August ২০২৬ Tuesday ৮:৪৬:২১ PM
নলছিটিতে তিন মাদ্রাসায় শিক্ষক-কর্মচারী ৪৩ জন, ৪২ পরীক্ষার্থীর কেউ পাশ করেনি
নলছিটি ((ঝালকাঠি) প্রতিনিধি:
ঝালকাঠির নলছিটিতে এ বছরের দাখিল পরীক্ষায় তিনটি মাদ্রাসা থেকে ৪২ জন পরীক্ষা দিয়ে একজনও পাশ করেনি। গত সোমবার দাখিল পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণার পর এসব তথ্য জানা যায়। এ তিন মাদ্রাসায় শিক্ষক-কর্মচারী রয়েছেন ৪৩ জন।
মাদ্রাসা তিনটি হলো- সূর্যপাশা দাখিল মাদ্রাসা, রানাপাশা হোসাইনিয়া হাসেমিয়া দাখিল মাদ্রাসা ও পশ্চিম কয়া আহম্মদিয়া দাখিল মাদ্রাসা।
সূর্যপাশা দাখিল মাদ্রাসা দাখিল মাদ্রাসা থেকে ১৭ জন পরীক্ষার্থী দাখিল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে সবাই ফেল করেছে। এই প্রতিষ্ঠানে ১৩ জন শিক্ষক-কর্মচারী আছেন।
রানাপাশা হোসাইনিয়া হাসেমিয়া দাখিল মাদ্রাসা থেকে ১৬ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নিয়ে সবাই অকৃতকার্য হয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানে ১৬ জন শিক্ষক-কর্মচারী আছেন।
পশ্চিম কয়া আহম্মদিয়া দাখিল মাদ্রাসা থেকে ৯ শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নিয়ে সবাই অকৃতকার্য হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানে ১৪ জন শিক্ষক কর্মচারী কর্মরত আছেন।
এ বিষয়ে সূর্যপাশা দাখিল মাদ্রাসা সুপার মাওলানা আলাউদ্দিন বলেন, এ বছর সরকারি পরীক্ষা কারিকুলাম ভিন্ন ও সিসি ক্যামেরার কারণে শিক্ষার্থীরা ভীত ছিল। আমাদের পাঠদানে কোনো ঘাটতি ছিল না।
রানাপাশা হোসাইনিয়া হাসেমিয়া দাখিল মাদ্রাসার সুপার মো. আবুল বাশার জানান, তিনি দীর্ঘ ৯ বছর বরখাস্ত ছিলেন এবং শিক্ষক সংকটের কারণে ফলাফল বিপর্যয় হয়েছে।
পশ্চিম কয়া আহম্মদিয়া দাখিল মাদ্রাসার সুপার মো. মনিরুজ্জামান জানান- তার প্রতিষ্ঠানে নতুন ভবনের নির্মাণ কাজ চলমান থাকায় শিক্ষার্থীদের পাঠদানে ব্যাঘাত ঘটেছে।
এদিকে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের অভিযোগ- এসব মাদ্রাসায় নিয়মিত পাঠদান হয় না। এছাড়া অবকাঠামো ও শিক্ষক সংকটও রয়েছে।
জেলা শিক্ষা অফিসার মো. আবু সাইদ জানান, আমরা পাশের হার শূন্য এমন মাদ্রাসাগুলোর তথ্য সংগ্রহ করেছি। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে যথাসময়ে মাদ্রাসা অধিদপ্তরে তথ্য প্রেরণ করা হবে।
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