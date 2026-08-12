বাকেরগঞ্জের বোমা বিস্ফোরণে দগ্ধ হনুফা মারা গেছেন

বরিশালের বাকেরগঞ্জে বোমা বিস্ফোরণে দগ্ধ হনুফা বেগম মারা গেছেন। বুধবার (১২ আগস্ট) বিকেলে ঢাকা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।
মৃত হনুফা বেগম বাকেরগঞ্জ উপজেলার ভরপাশা ইউনিয়নের দুধলমৌ গ্রামের শাহ আলমের স্ত্রী।
এর আগে গত ৩ আগস্ট বরিশালের বাকেরগঞ্জ উপজেলার দুধলমৌ গ্রামের শাহ আলমের বাড়িতে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এতে শাহ আলমের স্ত্রী হনুফা বেগম তার মেয়ে ইতি ও পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ুয়া নাতি ফাহিম দগ্ধ হন। ওই দিনই তাদের প্রথমে বাকেরগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, পরে শেরেবাংলা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল এবং অবস্থার অবনতি হলে ঢাকা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়।৯ দিন চিকিৎসাধীন থাকার পর বুধবার হনুফা বেগমের মৃত্যু হয়।
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