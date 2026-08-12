ভোলায় উঠানে খেলতে খেলতে পানিতে ডুবে শিশুর মৃত্যু

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১২ August ২০২৬ Wednesday ১০:০০:৪৫ PM
ভোলায় উঠানে খেলতে খেলতে পানিতে ডুবে শিশুর মৃত্যু
মনপুরা ((ভোলা) প্রতিনিধি:
ভোলার মনপুরায় উঠানে খেলতে খেলতে পুকুরের পানিতে ডুবে মো. আলবি নামে দুই বছরের শিশুর মৃত্যু হয়েছে। বুধবার সকাল ৮টায় উপজেলার হাজীরহাট ইউনিয়নের চরফৈজুদ্দিন গ্রামের গোমাতলী এলাকায় হারুন মিয়ার বাড়ির পুকুরে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
মো. আলবি উপজেলার হাজীরহাট ইউনিয়নের চরফৈজুদ্দিন গ্রামের বাসিন্দা হারুন মিয়ার ছেলে।
জানা যায়, বুধবার সকাল সাড়ে ৭টায় খাওয়া দাওয়ার পর দাদার সঙ্গে বাড়ির উঠানে খেলছিল নাতি আলবি। একপর্যায়ে দাদা নাতিকে রেখে বাড়ির পাশে ধানখেতে যায়। এই ফাঁকে শিশুটি বাড়ির পুকুরে পড়ে যায়। পরে দাদা খেত থেকে এসে শিশুটিকে বাড়ির পুকুরে ভাসতে দেখতে পান। পরে ভাসমান শিশুটিকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক শিশুটিকে মৃত ঘোষণা করেন।
মনপুরা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের দায়িত্বরত আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডা. আশিকুর রহমান অনিক জানান, হাসপাতালে আনার আগে শিশুটি মারা গেছে।
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