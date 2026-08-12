কাউখালী উপজেলা যুবলীগের সভাপতি আটক

পিরোজপুরের কাউখালী উপজেলা যুবলীগের সভাপতি অলক কর্মকারকে আটক করেছে পুলিশ। বুধবার (১২ আগস্ট) বিকেলে উপজেলা সদর থেকে তাকে আটক করা হয়।
আটক অলক কর্মকার কাউখালী মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।
পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, বুধবার বিকেলে পুলিশের একটি দল তাকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। গ্রেপ্তারের পর তাকে বর্তমানে কাউখালী থানায় রেখে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ চালানো হচ্ছে। তবে ঠিক কোন মামলায় বা কী সুনির্দিষ্ট অভিযোগে তাকে আটক করা হয়েছে, সে বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে পুলিশের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানানো হয়নি।
কাউখালী থানার ওসি মো. আনোয়ার হোসেন বেলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে অলক কর্মকারকে আটক করা হয়েছে। তাকে বর্তমানে থানায় এনে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষ করে তাকে আদালতে সোপর্দ করা হবে।
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