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১৯ August ২০২৬ Wednesday ১১:২৪:৫২ AM
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ভোলায় টমটমের চাপায় ৭ বছরের শিশুর মৃত্যু

লালমোহন ((ভোলা) প্রতিনিধি:

ভোলার লালমোহনে স্কুল ছুটির পর বাড়ি যাওয়ার পথে টমটমের চাপায় জিসান (৭) নামের এক শিশু শিক্ষার্থীর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার (১৮ আগস্ট) দুপুরে উপজেলার লর্ডহাডিঞ্জ ইউনিয়ন ২নং ওয়ার্ড প্যায়ারীমোহনের বটতলা এলাকায় রায়চাঁদ টু লর্ডহাডিঞ্জ যাওয়ার সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। শিশু জিসান ওই এলাকার রুবেলের ছেলে।

প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, শিশু জিসান ওই এলাকার গঙ্গারাম দাস মন্দিরের পাঠশালায় শিশু শ্রেণিতে পড়ত। মন্দিরের ক্লাস শেষে ছুটি হওয়ার পর সে বাড়ি ফিরছিলো। রাস্তা পার হতে গিয়ে হঠাৎ একটি দ্রুতগামী ইঞ্জিলচালিত টমটমের নিচে পড়ে যায় জিসান। পরে এলাকাবাসী দ্রুত জিসানকে উদ্ধার করে পাশ্ববর্তী উপজেলা চরফ্যাশন হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে যায়। জরুরি বিভাগের ডাক্তার জিসানকে পর্য়বেক্ষণ করে মৃত ঘোষণা করেন।

এ ব্যাপারে লালমোহন থানার অফিসার ইনচার্জ মো. অলিউল ইসলাম বলেন, লর্ডহাডিঞ্জ ইউনিয়নের সভাপতি ইব্রাহিম মিয়া ঘটনাটি আমাদের জানিয়েছে এবং দূর্ঘটনাকৃত টমটমটি তাদের জিম্মায় রয়েছে বলে জানিয়েছেন। শিশুটিকে যেহেতু পাশ্ববর্তী উপজেলার চরফ্যাশন হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে, পরিবারকে বলেছি মৃত্যু সনদ নিয়ে রাখতে এবং শিশুটির পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় এসে আইনগত ব্যবস্থা নিতে চাইলে সর্বাত্মক সহযোগিতা করা হবে।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
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