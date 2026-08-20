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২০ August ২০২৬ Thursday ৩:৪৭:৩৪ PM
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বরিশালে ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষে দোয়া-মিলাদ ও র‍্যালির প্রস্তুতি

নিজস্ব প্রতিনিধি:

পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষে আগামী ২৬ তারিখের কর্মসূচি বাস্তবায়নে বাংলাদেশ ছাত্র হিযবুল্লাহ বরিশাল মহানগরের উদ্যোগে দোয়া-মিলাদ শরিফ ও আনন্দ র‍্যালি আয়োজনের প্রস্তুতি চলছে।

কর্মসূচিকে সফল ও সুশৃঙ্খলভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ইতোমধ্যে বিভিন্ন প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন। এ উপলক্ষে বরিশালের ধর্মপ্রাণ মুসল্লিদের ব্যাপক সাড়া ও স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ প্রত্যাশা করছেন আয়োজকরা।

বাংলাদেশ ছাত্র হিযবুল্লাহ বরিশাল মহানগরের নেতৃবৃন্দ জানান, পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষে আয়োজিত এ কর্মসূচিতে বরিশালের সর্বস্তরের ধর্মপ্রাণ মুসল্লিদের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি থাকবে বলে তারা আশাবাদী। কর্মসূচিকে সুন্দর, শান্তিপূর্ণ ও সফল করতে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন তারা।

২৬ তারিখের এ আয়োজন ঘিরে বরিশালে

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
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