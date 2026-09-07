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৭ September ২০২৬ Monday ৭:৩৯:০৮ PM
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ভোলায় পুকুরে ডু/বে প্রা/ণ গে/ল ২ শিশুর

ভোলা প্রতিনিধি:

ভোলা সদর উপজেলার পৃথক পৃথক স্থানে পুকুরের পানিতে ডুবে তিন বছর বয়সী মো.আব্দুল্লাহ ও দেড় বছর বয়সী আব্দুর রহমান নামে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। সোমবার (৭ সেপ্টেম্বর) দুপুরে শিশুদের নিজ নিজ বাড়িতে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

মৃত আব্দুল্লাহ উপজেলার বাপ্তা ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের মো. শফিকের ছেলে ও আব্দুর রহমান আলীনগর ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা মো. সুমনের ছেলে।

স্বজনরা জানান, শিশু আব্দুল্লাহর পরিবারের সদস্যরা ঘরের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। এ সময় সে বাড়ির অন্য শিশুদের সঙ্গে খেলতে বের হয়। খেলার একপর্যায়ে বাড়ির পাশের পুকুরের পাড়ে গেলে অসাবধানতাবশত পুকুরে পড়ে ডুবে যায় সে।পরে তাকে খোঁজাখুঁজি করে কোথাও না পেয়ে পুকুরের পড়ে গেলে তার ডুবন্ত দেহ দেখতে পান স্বজনরা। সেখান থেকে দ্রুত উদ্ধার করে ভোলার ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

অপর দিকে, শিশু আব্দুর রহমানের মা শিশুটিকে বসতঘরে রেখে পাশের বাড়িতে যান। এর পর শিশুটি তার মায়ের খোঁজে হামাগুড়ি দিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে বাড়ির পাশে যাওয়ার সময় পুকুরে পড়ে ডুবে যায়।পরে প্রতিবেশীরা বিষয়টি টের পেয়ে তাকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ভোলা জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাকেও মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক।

বিষয়টি নিশ্চিত করে ভোলা সদর মডেল থানার ওসি মো. মনিরুল ইসলাম বলেন, ‘নিহত শিশুদের পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ পাওয়া যায়নি। এ দুর্ঘটনায় থানায় দুটি অপমৃত্যুর মামলা দায়েরের কার্যক্রম চলছে।’

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
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