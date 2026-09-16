Current Bangladesh Time
Wednesday September ১৬, ২০২৬ ৬:২৫ PM
Barisal News
Latest News
Home » ঝালকাঠি » রাজাপুর » রাজাপুরে পারিবারিক কলহের পর যুবকের মৃত্যু
১৬ September ২০২৬ Wednesday ১২:৪৯:৩৬ PM
Print this E-mail this

রাজাপুরে পারিবারিক কলহের পর যুবকের মৃত্যু

ঝালকাঠি প্রতিনিধি:

ঝালকাঠির রাজাপুরে পারিবারিক কলহের পর কামাল হাওলাদার (৪৫) নামে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে।

মঙ্গলবার দুপুরে উপজেলার গালুয়া ইউনিয়নের পুটিয়াখালী এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

স্বজন ও স্থানীয়দের সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার সকালে স্ত্রীর সঙ্গে কামালের ঝগড়া হয়। পরে আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীরা বিষয়টি মীমাংসা করে দেন। দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে কামালের স্ত্রী সুমি বেগম ও তাঁর মেয়ের কান্নাকাটি শুনে আশপাশের লোকজন বাড়িতে ছুটে যান। এ সময় সুমি বেগম কামালকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান এবং তাঁকে নিচে নামান। পরে অচেতন অবস্থায় কামালকে দ্রুত রাজাপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়।

দুপুর আনুমানিক পৌনে দুইটার দিকে কামালকে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

কামালের শ্যালক জুয়েল হাওলাদার বলেন, তাঁর বোন সুমি বেগম কামালকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পেয়ে তাঁকে নিচে নামান।

রাজাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সুজন বিশ্বাস আজকের পত্রিকাকে বলেন, মৃত্যুর সঠিক কারণ জানতে মরদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঝালকাঠি মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় একটি অপমৃত্যুর মামলা রেকর্ড করা হয়েছে।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
শেয়ার করতে ক্লিক করুন:

আমাদের বরিশাল ডটকম -এ প্রকাশিত/প্রচারিত কোনো সংবাদ, তথ্য, ছবি, আলোকচিত্র, রেখাচিত্র, ভিডিওচিত্র, অডিও কনটেন্ট কপিরাইট আইনে পূর্বানুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না।
(মন্তব্যে প্রকাশিত মত মন্তব্যকারীর একান্তই নিজস্ব। amaderbarisal.com-এর সম্পাদকীয় অবস্থানের সঙ্গে এসব অভিমতের মিল আছেই এমন হবার কোনো কারণ নেই। মন্তব্যকারীর বক্তব্যের বিষয়বস্তু বা এর যথার্থতা নিয়ে amaderbarisal.com কর্তৃপক্ষ আইনগত বা অন্য কোনো ধরনের কোনো দায় নেবে না।)
দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স ঘোষণা গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রীর
অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন জরাজীর্ণ: বরিশালে মৃত্যুঝুঁকি নিয়ে ক্লাসে লাখো শিশু
বরিশাল এখন দেশের সবচেয়ে দরিদ্র বিভাগ
সাংবাদিক পুলক চ্যাটার্জির পাওনা পরিবারকে বুঝিয়ে দিল সমকাল কর্তৃপক্ষ
মানবতাবিরোধী অপরাধে কাদের-আরাফাত-সাদ্দামসহ ৭ জনের মৃত্যুদণ্ড

সাম্প্রতিক সংবাদসমূহ

Recent: Mayor Hiron Barisal
Recent: Barisal B M College
Recent: Tender Terror
Kuakata News

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত
আমাদের বরিশাল ২০০৬-২০২০

প্রকাশক ও নির্বাহী সম্পাদক: মোয়াজ্জেম হোসেন চুন্নু, সম্পাদক: রাহাত খান
৪৬১ আগরপুর রোড (নীচ তলা), বরিশাল-৮২০০।
ফোন : ০৪৩১-৬৪৫৪৪, ই-মেইল: hello@amaderbarisal.com

 
 
 