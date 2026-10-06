বরগুনায় পুকুরের পানিতে ডুবে শিশুর মৃত্য

বরগুনা সদর উপজেলার বরগুনা সদর ইউনিয়নে নিজেদের বাড়ির পুকুরের পানিতে ডুবে তাইবা (৬) নামে এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে।
সোমবার (৫ অক্টোবর) সকাল সাড়ে ৯টার দিকে উত্তর হেওলিবুনিয়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।নিহত তাইবা ওই এলাকার মো. জহিরুল ইসলামের মেয়ে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সকালে বাড়ির পাশের নিজেদের পুকুরে পানিতে ডুবে যায় তাইবা।পরে তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
বরগুনা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবু শাহাদৎ মো. হাচনাইন পারভেজ বলেন, শিশু পানিতে ডুবে মৃত্যুর খবর পেয়ে পুলিশ হাসপাতালে গেছে।যাচাই-বাছাই ও আইনগত প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে। এ ঘটনায় অপমৃত্যুর মামলা রুজু করা হবে।
আমাদের বরিশাল ডটকম -এ প্রকাশিত/প্রচারিত কোনো সংবাদ, তথ্য, ছবি, আলোকচিত্র, রেখাচিত্র, ভিডিওচিত্র, অডিও কনটেন্ট কপিরাইট আইনে পূর্বানুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না।
(মন্তব্যে প্রকাশিত মত মন্তব্যকারীর একান্তই নিজস্ব। amaderbarisal.com-এর সম্পাদকীয় অবস্থানের সঙ্গে এসব অভিমতের মিল আছেই এমন হবার কোনো কারণ নেই। মন্তব্যকারীর বক্তব্যের বিষয়বস্তু বা এর যথার্থতা নিয়ে amaderbarisal.com কর্তৃপক্ষ আইনগত বা অন্য কোনো ধরনের কোনো দায় নেবে না।)
বরিশালে সবজির বাজার চড়া, বেড়েছে মাছের দামও
শেবাচিম হাসপাতাল: পাঁচ হাজার রোগীর জন্য মাত্র ১৩টি ট্রলি
বরিশালে পঞ্চম দিনের মতো এলপি গ্যাসশূন্য
ঢাকা-বরিশাল মহাসড়ক মাত্র ১৮ ফুট, বাড়ছে দুর্ঘটনার ঝুঁকি