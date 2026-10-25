কাউখালীতে মা ইলিশ রক্ষায় ৩ হাজার মিটার কারেন্ট জাল জব্দ

কাউখালীতে মা ইলিশ রক্ষায় ৩ হাজার মিটার কারেন্ট জাল জব্দ
কাউখালী (পিরোজপুর) সংবাদদাতা পিরোজপুরের কাউখালীতে মা ইলিশ রক্ষায় অভিযান চালিয়ে ৩ হাজার মিটার কারেন্ট জাল জব্দ করেছে উপজেলা মৎস্য বিভাগ ও নৌ পুলিশ। রোববার (২৫ অক্টোবর) বিকেলে কচাঁ নদীসহ উপজেলার পাঁচটি নদীতে অভিযান চালিয়ে এসব জাল জব্দ করা হয়। পরে জব্দ করা জাল পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়।
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা হাফিজুর রহমান জানান, মা ইলিশের প্রজনন নির্বিঘ্ন রাখতে অবৈধ মাছ শিকার ও নিষিদ্ধ জালের ব্যবহার বন্ধে উপজেলা প্রশাসন, মৎস্য বিভাগ, নৌবাহিনী, থানা পুলিশ ও নৌ পুলিশের অভিযান অব্যাহত থাকবে।
আমাদের বরিশাল ডটকম -এ প্রকাশিত/প্রচারিত কোনো সংবাদ, তথ্য, ছবি, আলোকচিত্র, রেখাচিত্র, ভিডিওচিত্র, অডিও কনটেন্ট কপিরাইট আইনে পূর্বানুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না।
(মন্তব্যে প্রকাশিত মত মন্তব্যকারীর একান্তই নিজস্ব। amaderbarisal.com-এর সম্পাদকীয় অবস্থানের সঙ্গে এসব অভিমতের মিল আছেই এমন হবার কোনো কারণ নেই। মন্তব্যকারীর বক্তব্যের বিষয়বস্তু বা এর যথার্থতা নিয়ে amaderbarisal.com কর্তৃপক্ষ আইনগত বা অন্য কোনো ধরনের কোনো দায় নেবে না।)
চাঁদাবাজি বন্ধে শিগগিরই নতুন আইন আসছে : আইজিপি
বরিশাল শিশু হাসপাতাল: নির্মাণের নয় বছর পরও তালাবদ্ধ
ডেঙ্গু রোগীর আলাদা ওয়ার্ড নেই শেবাচিমে
বরিশাল নগরীতে জলাশয় ভরাট থামছেই না, উদ্বেগ
একের পর এক মামলায় গ্রেপ্তার মঈন আবদুল্লাহ, পরিবারের উদ্বেগ