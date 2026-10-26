বাউফলে গণ অধিকার পরিষদের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত

পটুয়াখালীর বাউফলে র্যালি ও আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে গণ অধিকার পরিষদের (জিওপি) পঞ্চম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত হয়েছে। সোমবার (২৬ অক্টোবর) বেলা ১১টায় গণ অধিকার পরিষদের বাউফল উপজেলা শাখা ও সহযোগী সংগঠনগুলোর উদ্যোগে এ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে প্রথমে একটি র্যালি বের করা হয়। এতে গণ অধিকার পরিষদ ও এর সহযোগী সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা অংশ নেন। র্যালি শেষে উপজেলা মিলনায়তনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। গণ অধিকার পরিষদের বাউফল উপজেলা শাখার সভাপতি হাবিবুর রহমান মাস্টারের সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন সংগঠনটির পটুয়াখালী জেলা শাখার সভাপতি মো. সৈয়দ নজরুল ইসলাম (লিটু)। বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক মো. শাহ-আলম সিকদার। আলোচনা সভায় সংগঠনের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর তাৎপর্য, সাংগঠনিক কার্যক্রম এবং দেশের চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সংগঠনের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হয়।
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