সাংবাদিক আলমাসের পিতার মৃত্যু, আমাদের বরিশালের শোক
সৈয়দ মুন্নাঃ ঢাকা পোস্টের সাংবাদিক এসএম আলমাসের বাবা আর নেই। বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।
তাঁর মৃত্যুর সংবাদে স্বজন, শুভাকাঙ্ক্ষী ও পরিচিতজনদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। একজন সন্তানের কাছে বাবা শুধু জন্মদাতা নন, তিনি জীবনের অন্যতম আশ্রয়, নির্ভরতার প্রতীক এবং কঠিন সময়ে সাহস জোগানোর এক অনন্য অবলম্বন। সেই প্রিয় মানুষটিকে হারানোর বেদনা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন।
বাবার মৃত্যু জীবনের এমন এক শূন্যতা, যা কোনো কিছু দিয়েই পূরণ করা সম্ভব নয়। জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে যাঁর স্নেহ, ভালোবাসা ও দিকনির্দেশনা সন্তানের পথচলাকে সমৃদ্ধ করে, তাঁর চিরবিদায় পরিবারের সদস্যদের জন্য গভীর বেদনার। এসএম আলমাস ও তাঁর পরিবারের জন্য এ সময়টি নিঃসন্দেহে অত্যন্ত কষ্টের।
সাংবাদিকতা পেশায় দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি ব্যক্তিজীবনেও পরিবারের প্রতি মানুষের যে গভীর টান ও ভালোবাসা থাকে, প্রিয়জনের এমন চিরবিদায় সেই জীবনে এক অপূরণীয় শূন্যতা তৈরি করে। বাবাকে হারানোর এই কঠিন সময়ে এসএম আলমাস ও তাঁর পরিবারের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করেছেন তাঁদের শুভাকাঙ্ক্ষীরা।
মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করা হচ্ছে। মহান আল্লাহ তাআলা যেন তাঁকে ক্ষমা করে জান্নাতুল ফেরদৌস নসিব করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের এই অপূরণীয় ক্ষতি ও শোক সইবার শক্তি দান করেন।
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