কলাপাড়ায় সেচ দিতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে বৃদ্ধের মৃত্যু
কলাপাড়া ((পটুয়াখালী) প্রতিনিধি:
পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় সবজি ক্ষেতে পানি সেচ দিতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মো. নুর ইসলাম ফকির (৫৮) নামে এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে। রোববার (২৫ অক্টোবর) রাত ১১টার দিকে উপজেলার নীলগঞ্জ ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের সদরপুর এলাকার একটি মাছের ঘের থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করে ফায়ার সার্ভিস।
নিহত নুর ইসলাম সদরপুর গ্রামের বাসিন্দা। তাঁর বাবার নাম মো. হযরত আলী।
পুলিশ ও স্বজনদের সূত্রে জানা যায়, রোববার সন্ধ্যা ৭টার দিকে নিজের সবজি ক্ষেতে মাছের ঘের থেকে পানি সেচ দিতে যান নুর ইসলাম। এ সময় অসাবধানতাবশত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে তিনি পানিতে পড়ে যান। রাতে পরিবারের সদস্যরা তাঁকে খুঁজতে গিয়ে সেচের মোটর দেখতে পান। পরে স্বজনদের খোঁজাখুঁজির একপর্যায়ে পানিতে তাঁর অবস্থান শনাক্ত হয়।
খবর পেয়ে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পরে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘেরের গভীর পানি থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করেন। কলাপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. নজরুল ইসলাম বলেন, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ না থাকায় মরদেহ তাঁদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
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