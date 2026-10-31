পটুয়াখালী জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে চাকরি

পটুয়াখালী জেলা প্রশাসকের কার্যালয় নতুন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটিতে এবং এর অধীনে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়সমূহে ১৬তম গ্রেডের দুটি ক্যাটাগরির পদে মোট ৯ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদন শুরু হয়েছে ১৮ অক্টোবর থেকে, চলবে ১৭ নভেম্বর বিকেল ৪টা পর্যন্ত।
১. পদের নাম ও সংখ্যা: অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক ৮টি, (গ্রেড-১৬)
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে প্রতি মিনিটে বাংলায় ২০ শব্দ ও ইংরেজিতে ২০ শব্দ।
বেতন স্কেল: ২১,৯০০–৫২,৯০০ টাকা।
২. পদের নাম ও সংখ্যা: লাইব্রেরি সহকারী ১টি, (গ্রেড-১৬)
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: এইচএসসি বা সমমান পাস।
বেতন স্কেল: ২১,৯০০–৫২,৯০০ টাকা।
বয়সসীমা: ১৭ নভেম্বর ২০২৬ তারিখে প্রার্থীর বয়স ১৮-৩২ হতে হবে।
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