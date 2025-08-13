Current Bangladesh Time
Barisal News
বাউফল
১৩ August ২০২৫ Wednesday ৩:৩৬:০৭ PM
বাউফলে যৌথবাহিনীর অভিযানে বিপুল পরিমাণ নকল পণ্য জব্দ

অনলাইন নিউজ ডেস্ক:

পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলার কালাইয়া ইউনিয়নের আয়নাবাজ এলাকায় যৌথবাহিনীর অভিযানে বিপুল পরিমাণ নকল পণ্য জব্দ করা হয়েছে।

সোমবার (১১ আগস্ট) সন্ধ্যা ৬টার দিকে যৌথবাহিনী এ অভিযান চালায়। এ সময় জব্বার হাওলাদারের ছেলে রিয়াজ হাওলাদারের বসতঘর থেকে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের সিগারেট, ভোজ্যতেল, নারিকেল তেল ও নকল প্রসাধনী সামগ্রী উদ্ধার করা হয়।

বাউফল থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. জালাল আহমেদ জানান, অভিযানকালে বিপুল পরিমাণ নকল পণ্য জব্দ করা হলেও জড়িত কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি। এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
