বাউফলে যৌথবাহিনীর অভিযানে বিপুল পরিমাণ নকল পণ্য জব্দ
অনলাইন নিউজ ডেস্ক:
পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলার কালাইয়া ইউনিয়নের আয়নাবাজ এলাকায় যৌথবাহিনীর অভিযানে বিপুল পরিমাণ নকল পণ্য জব্দ করা হয়েছে।
সোমবার (১১ আগস্ট) সন্ধ্যা ৬টার দিকে যৌথবাহিনী এ অভিযান চালায়। এ সময় জব্বার হাওলাদারের ছেলে রিয়াজ হাওলাদারের বসতঘর থেকে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের সিগারেট, ভোজ্যতেল, নারিকেল তেল ও নকল প্রসাধনী সামগ্রী উদ্ধার করা হয়।
বাউফল থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. জালাল আহমেদ জানান, অভিযানকালে বিপুল পরিমাণ নকল পণ্য জব্দ করা হলেও জড়িত কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি। এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
আমাদের বরিশাল ডটকম -এ প্রকাশিত/প্রচারিত কোনো সংবাদ, তথ্য, ছবি, আলোকচিত্র, রেখাচিত্র, ভিডিওচিত্র, অডিও কনটেন্ট কপিরাইট আইনে পূর্বানুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না।
(মন্তব্যে প্রকাশিত মত মন্তব্যকারীর একান্তই নিজস্ব। amaderbarisal.com-এর সম্পাদকীয় অবস্থানের সঙ্গে এসব অভিমতের মিল আছেই এমন হবার কোনো কারণ নেই। মন্তব্যকারীর বক্তব্যের বিষয়বস্তু বা এর যথার্থতা নিয়ে amaderbarisal.com কর্তৃপক্ষ আইনগত বা অন্য কোনো ধরনের কোনো দায় নেবে না।)
গণপূর্তের কর্মকর্তা ও ঠিকাদারের চরম দুর্নীতি এক বর্ষায় বেহাল শেবাচিম ক্যাম্পাসের বেশিরভাগ সড়ক
‘পটুয়াখালীতে এখন আ.লীগ নাই, সব বিএনপি হয়ে গেছে’
স্বাস্থ্যখাত সংস্কার আন্দোলনে অচল বরিশাল নগরী
ঢাকায় যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে এনসিপির বৈঠক