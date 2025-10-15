Current Bangladesh Time
Thursday October ১৬, ২০২৫ ১২:২৯ AM
Barisal News
Latest News
Home » ঝালকাঠি » ঝালকাঠি সদর » ইলিশ শিকারে নিষেধাজ্ঞা: ঝালকাঠিতে ১১ দিনে ১৪ জনের কারাদণ্ড
১৫ October ২০২৫ Wednesday ৯:৩১:৩৫ PM
Print this E-mail this

ইলিশ শিকারে নিষেধাজ্ঞা: ঝালকাঠিতে ১১ দিনে ১৪ জনের কারাদণ্ড

ঝালকাঠি প্রতিনিধি:

ঝালকাঠির রাজাপুর উপজেলার বিষখালি নদীতে প্রশাসনের নজরদারি ও অভিযানের পরও থামছে না মা ইলিশ নিধন। উপজেলার দক্ষিণ সীমান্তঘেঁষা বাখেরগঞ্জের নিয়ামতি মোহনায় সবচেয়ে বেশি ইলিশ ধরা হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

উপজেলা প্রশাসন ও মৎস্য অফিসের যৌথ অভিযানে সম্প্রতি ওই মোহনা থেকে ১৫টি কারেন্ট জাল জব্দ করা হয়েছে। স্থানীয়রা অভিযোগ করেছেন, নৌ পুলিশের নিরবতার সুযোগে অসাধু জেলেরা রাতে, ভোরে ও সন্ধ্যায় সুযোগ বুঝে নদীতে জাল ফেলছে। বিশেষ করে নিয়ামতি মোহনায় শতাধিক জেলে নিয়মিতভাবে জাল ফেলছে বলে জানান নদীপাড়ের বাসিন্দারা।

নিয়ামতি নৌ পুলিশের এসআই শাহাজাদা বলেন, “ট্রলারের মেশিন নষ্ট থাকার সুযোগে কিছু জেলে জাল ফেলেছিল, সেগুলো জব্দ করা হয়েছে।”

এদিকে উপজেলার নাপিতেরহাট, বাদুরতলা, উত্তরমপুর, চল্লিশকাহনিয়া, পালট ও বড়ইয়া এলাকা থেকে সন্ধ্যার পর এবং ভোরে অটো ও মোটরসাইকেলে বস্তা ও ব্যাগে ইলিশ উপজেলা শহরে সরবরাহ করা হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। স্থানীয়রা এসব গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে চেকপোস্ট বসানোর দাবি জানিয়েছেন।

রাজাপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রিফাত আরা মৌরি বলেন, “ইলিশ প্রজনন মৌসুমে নদীতে অবৈধভাবে মাছ ধরার বিরুদ্ধে দিনরাত দুটি টিমে অভিযান চালানো হচ্ছে। অভিযান অব্যাহত থাকবে।”

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
শেয়ার করতে ক্লিক করুন:

আমাদের বরিশাল ডটকম -এ প্রকাশিত/প্রচারিত কোনো সংবাদ, তথ্য, ছবি, আলোকচিত্র, রেখাচিত্র, ভিডিওচিত্র, অডিও কনটেন্ট কপিরাইট আইনে পূর্বানুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না।
(মন্তব্যে প্রকাশিত মত মন্তব্যকারীর একান্তই নিজস্ব। amaderbarisal.com-এর সম্পাদকীয় অবস্থানের সঙ্গে এসব অভিমতের মিল আছেই এমন হবার কোনো কারণ নেই। মন্তব্যকারীর বক্তব্যের বিষয়বস্তু বা এর যথার্থতা নিয়ে amaderbarisal.com কর্তৃপক্ষ আইনগত বা অন্য কোনো ধরনের কোনো দায় নেবে না।)
বিদ্যুৎ ঘাটতিতে বরিশালের জনজীবন বিপর্যস্ত
টাইফয়েড টিকাদানে দেশের মধ্যে প্রথম হতে চায় বরিশাল বিভাগ
বরিশালের সাবেক পুলিশ কমিশনার সাইফুল ইসলামকে ট্রাইব্যুনালে হাজিরের নির্দেশ
আওয়ামী লীগ নেত্রীর লাশের সামনে রামদা হাতে বিএনপি নেতা!
‘বৈষম্য আর আধিপত্যবাদের আগ্রাসন থেকে সেফ এক্সিট দরকার’-বরিশালে উপদেষ্টা ফারুক-ই-আযম

সাম্প্রতিক সংবাদসমূহ

Recent: Mayor Hiron Barisal
Recent: Barisal B M College
Recent: Tender Terror
Kuakata News

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত
আমাদের বরিশাল ২০০৬-২০২০

প্রকাশক ও নির্বাহী সম্পাদক: মোয়াজ্জেম হোসেন চুন্নু, সম্পাদক: রাহাত খান
৪৬১ আগরপুর রোড (নীচ তলা), বরিশাল-৮২০০।
ফোন : ০৪৩১-৬৪৫৪৪, ই-মেইল: hello@amaderbarisal.com

 
 
 