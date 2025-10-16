বরিশাল পুলিশের তৎপরতায় কানাডিয়ান নাগরিক ফিরে পেলেন পাসপোর্ট-ভিসা
নগর প্রতিনিধি:
বরিশালে আসা কানাডিয়ান দুই নাগরিকের পাসপোর্ট, ভিসা ও মোবাইল চুরি করে নিয়ে যায় একটি চোরচক্র। পরে চুরির ঘটনায় বরিশাল মেট্রোপলিটন পুলিশের কোতোয়ালী মডেল থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করেন তারা এবং বিষয়টি কোতোয়ালী থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মিজানুর রহমানকে অবহিত করেন।
বিদেশি নাগরিকের পাসপোর্ট, ভিসা ও মোবাইল চুরি হওয়ার ঘটনাটি শুনেই উদ্ধার তৎপরতায় নামেন ওসি মিজান। পরে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে চোরচক্রের সদস্যদের আটকসহ চুরি হওয়া পাসপোর্ট-ভিসা উদ্ধার করেন।
চুরি হওয়া মালামালের মধ্যে একটি আইফোনও ছিল, যা উদ্ধারের জন্য এখনো অভিযান চলছে কোতোয়ালী থানা পুলিশের। কোতোয়ালী থানা সূত্রে জানা গেছে, গত ১৪ অক্টোবর বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে কানাডিয়ান নাগরিক কিম্বারলি জিন ও’শ্যগনেসি (Kimberley Jean O’Shaughnessy) বরিশাল নগরীর ফলপট্টি এলাকায় অবস্থান করছিলেন। এ সময় অজ্ঞাতপরিচয় চোরচক্র তাঁর পেছনের ব্যাগ থেকে একটি আইফোন মোবাইল, পাসপোর্ট ও ভিসা চুরি করে নিয়ে যায়।
ঘটনার পর তার সঙ্গে থাকা স্থানীয় দোভাষী রাসেদুল হাসান খান বিষয়টি বরিশাল কোতোয়ালী মডেল থানায় জানান। পরবর্তীতে একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি নং-৯৪১) করা হয়।
পরে ওসি মিজানুর রহমান জিডি অনুযায়ী এএসআই সাইদুল ইসলামের নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম চুরি হওয়া জিনিসপত্র উদ্ধারের জন্য দ্রুত অভিযান পরিচালনা করে। টানা অনুসন্ধান ও অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে চোরচক্রের সদস্যদের শনাক্ত ও আটক করতে সক্ষম হন তাঁরা।
পরবর্তীতে তাদের জিজ্ঞাসাবাদে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে চুরি হওয়া পাসপোর্ট ও ভিসা উদ্ধার করা সম্ভব হয়। উদ্ধারকৃত পাসপোর্ট ও ভিসা আনুষ্ঠানিকভাবে ভুক্তভোগী কিম্বারলি জিন ও’শ্যগনেসির হাতে তুলে দেন অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো. মিজানুর রহমান।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন তদন্তকারী কর্মকর্তা এএসআই সাইদুল ইসলামসহ অন্যান্য পুলিশ সদস্যরা। বৃহস্পতিবার বিকেলে বিষয়টি নিয়ে ওসি মো. মিজানুর রহমান বলেন, “চুরির ঘটনাটি জানার পরপরই আমরা বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করি। বিদেশি নাগরিকের নিরাপত্তা ও মর্যাদা রক্ষায় বরিশাল মেট্রোপলিটন পুলিশ সবসময় সতর্ক ও দায়িত্বশীল।
খুব অল্প সময়ের মধ্যেই আমাদের টিম চোরচক্রকে শনাক্ত করে উদ্ধার অভিযান সফলভাবে সম্পন্ন করে এবং চুরি হওয়া ভিসা-পাসপোর্ট উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকের হাতে ফিরিয়ে দেয়। যে আইফোনটি এখনও উদ্ধার হয়নি, সে বিষয়ে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।”
পুলিশ আরও জানায়, আটককৃতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং বর্তমানে চোরচক্রের সদস্যদের জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।
এ সময় ভুক্তভোগী কানাডিয়ান নাগরিক কিম্বারলি জিন ও’শ্যগনেসি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন,“আমি সত্যিই অভিভূত! আমার পাসপোর্ট ও ভিসা ফিরে পাব এটা কল্পনাও করিনি। বরিশাল পুলিশের দ্রুত পদক্ষেপ, পেশাদারিত্ব ও আন্তরিকতায় আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। বিশেষ করে এএসআই সাইদুল ইসলাম ও তাঁর টিম যে পরিশ্রম করেছেন, তা সত্যিই প্রশংসনীয়। আমি বাংলাদেশ পুলিশের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।”
এদিকে বিদেশি নাগরিকের পাসপোর্ট-ভিসা চুরির ঘটনায় স্থানীয়দের মধ্যে শুরুতে কিছুটা উদ্বেগের সৃষ্টি হলেও পুলিশের তাৎক্ষণিক তৎপরতা ও সফল অভিযানের ফলে জনমনে স্বস্তি ফিরে এসেছে।
আমাদের বরিশাল ডটকম -এ প্রকাশিত/প্রচারিত কোনো সংবাদ, তথ্য, ছবি, আলোকচিত্র, রেখাচিত্র, ভিডিওচিত্র, অডিও কনটেন্ট কপিরাইট আইনে পূর্বানুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না।
(মন্তব্যে প্রকাশিত মত মন্তব্যকারীর একান্তই নিজস্ব। amaderbarisal.com-এর সম্পাদকীয় অবস্থানের সঙ্গে এসব অভিমতের মিল আছেই এমন হবার কোনো কারণ নেই। মন্তব্যকারীর বক্তব্যের বিষয়বস্তু বা এর যথার্থতা নিয়ে amaderbarisal.com কর্তৃপক্ষ আইনগত বা অন্য কোনো ধরনের কোনো দায় নেবে না।)
বরিশাল বোর্ডে মেয়েরা এগিয়ে, ১২ কলেজ পাস শূন্য
এইচএসসি: বরিশাল বোর্ডে পাসের হার ৬২.৫৭%, জিপিএ-৫ ও পাসের হার কমেছে
বরিশাল বোর্ডে যে ১২ কলেজের সবাই অকৃতকার্য
সমমনা দলগুলোকে ছেড়ে দেওয়ার গুঞ্জন: দলীয় প্রার্থী চায় বরিশালের তিন এলাকার বিএনপি