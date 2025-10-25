Current Bangladesh Time
Sunday October ২৬, ২০২৫ ৫:১২ AM
Home » ঝালকাঠি » নলছিটি » সুগন্ধা থেকে অবৈধভাবে মাটি কাটায় ৫০ হাজার টাকা জরিমানা ও ভেকু জব্দ
২৬ October ২০২৫ Sunday ১২:০১:৩৭ AM
সুগন্ধা থেকে অবৈধভাবে মাটি কাটায় ৫০ হাজার টাকা জরিমানা ও ভেকু জব্দ

নলছিটি ((ঝালকাঠি) প্রতিনিধি:

ঝালকাঠির নলছিটিতে সুগন্ধা নদী থেকে ইটভাটায় ইট তৈরির উদ্দেশে অবৈধভাবে মাটি কাটার অপরাধে গাজী ব্রিকস নামে একটি ইটভাটা কর্তৃপক্ষকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা ও একটি ভেকু (খননযন্ত্র), একটি পল্টুন জব্দ করা হয়েছে।

শনিবার (২৫ অক্টোবর) দুপুর ২টা থেকে ৩টা পর্যন্ত সুগন্ধা নদীতে উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. রিজভী আহমেদ এ অভিযান পরিচালনা করেন।

ইটভাটার ইট তৈরির জন্য নদী থেকে অনুমতি ছাড়া অবৈধভাবে মাটি উত্তোলনের প্রমাণ পাওয়ায় বালুমহল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইনে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে ইটভাটাকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা ও একটি ভেকু এবং একটি পল্টুন জব্দ করা হয়েছে বলে নিশ্চিত করেন নলছিটি উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. রিজভী আহমেদ।

সরকারি ভূমি ও নদীর পরিবেশ রক্ষায় এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানান তিনি।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
