Current Bangladesh Time
Friday October ৩১, ২০২৫ ১:২১ AM
Barisal News
Latest News
Home » দুমকি » পটুয়াখালী » দুমকির ৩২ লাখ টাকার সেতু শুধুই দেখার বস্তু, পারাপারে ভরসা বাঁশ-কাঠের মই!
৩০ October ২০২৫ Thursday ৬:৫৭:০৮ PM
Print this E-mail this

দুমকির ৩২ লাখ টাকার সেতু শুধুই দেখার বস্তু, পারাপারে ভরসা বাঁশ-কাঠের মই!

দুমকি ((পটুয়াখালী) প্রতিনিধি:

পটুয়াখালীর দুমকি উপজেলার শ্রীরামপুর ইউনিয়নের আসুরিয়া গ্রামের সোতা খালের ওপর ৩২ লাখ টাকা ব্যয়ে নির্মিত বক্স কালভার্টটি এখনো জনসাধারণের জন্য ব্যবহারযোগ্য হয়নি। প্রায় দুই বছর আগে নির্মিত এই সেতুটি অ্যাপ্রোচ রোড না থাকায় চলাচলের অযোগ্য অবস্থায় পড়ে আছে। ফলে এলাকাবাসী বাধ্য হয়ে এখনো বাঁশ ও কাঠের মই ব্যবহার করে খাল পারাপার করছেন।

স্থানীয়রা জানান, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) সেতুটি নির্মাণ শেষ করলেও দুই প্রান্তে মাটি ভরাট ও সংযোগ সড়ক না করায় এটি কার্যত অকেজো হয়ে আছে। এতে প্রতিদিন স্কুলগামী শিক্ষার্থী, কৃষক ও পথচারীদের ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে। বিশেষ করে বর্ষাকালে মই পিচ্ছিল হয়ে দুর্ঘটনার আশঙ্কা থাকে।

স্থানীয় বাসিন্দা রহিম দফাদার ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, “৩২ লাখ টাকা খরচ করে সেতু হলো, কিন্তু ব্যবহার করতে পারছি না। সংযোগ না থাকায় মই বেয়ে পার হতে হয়।” একই অভিযোগ করেন তাসলিমা বেগম নামে এক নারী। তিনি বলেন, “বৃষ্টি হলে মইয়ে ওঠা নামা করা ভয়ংকর হয়ে পড়ে। বাচ্চাদের নিয়ে প্রতিদিন আতঙ্কে থাকি।”

শ্রীরামপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. আজাহার আলী মৃধা জানান, “বিষয়টি আমরা এলজিইডিকে জানিয়েছি। শিগগিরই শুকনো মৌসুমে অ্যাপ্রোচ রোডের কাজ শুরু হবে।”

ঠিকাদার মো. ইমরান হোসেন বলেন, “বর্ষার কারণে মাটির সংকট থাকায় সংযোগ সড়ক করা সম্ভব হয়নি। আবহাওয়া অনুকূলে এলেই কাজ শুরু করা হবে।”

দুমকি উপজেলা এলজিইডি’র ভারপ্রাপ্ত প্রকৌশলী মো. মনিরুজ্জামান বলেন, “সেতুর মূল কাঠামোর কাজ শেষ হলেও অ্যাপ্রোচ রোড বর্ষার কারণে পিছিয়ে গেছে। ঠিকাদারকে দ্রুত কাজ শুরু করতে বলা হয়েছে।”

এদিকে এলাকাবাসীর দাবি—দীর্ঘদিনের ভোগান্তি দূর করতে দ্রুত সংযোগ সড়ক নির্মাণ করে সেতুটি জনসাধারণের চলাচলের উপযোগী করতে হবে।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
শেয়ার করতে ক্লিক করুন:

আমাদের বরিশাল ডটকম -এ প্রকাশিত/প্রচারিত কোনো সংবাদ, তথ্য, ছবি, আলোকচিত্র, রেখাচিত্র, ভিডিওচিত্র, অডিও কনটেন্ট কপিরাইট আইনে পূর্বানুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না।
(মন্তব্যে প্রকাশিত মত মন্তব্যকারীর একান্তই নিজস্ব। amaderbarisal.com-এর সম্পাদকীয় অবস্থানের সঙ্গে এসব অভিমতের মিল আছেই এমন হবার কোনো কারণ নেই। মন্তব্যকারীর বক্তব্যের বিষয়বস্তু বা এর যথার্থতা নিয়ে amaderbarisal.com কর্তৃপক্ষ আইনগত বা অন্য কোনো ধরনের কোনো দায় নেবে না।)
নারী ভোটারদের টানতে জামায়াতের বিশেষ কৌশল
বরিশালে অপসো স্যালাইন (ওএসএল) ফার্মার ৫০০ শ্রমিক ছাঁটাই, বিক্ষোভ
১৫ নভেম্বরের মধ্যে নির্বাচনের প্রস্তুতি শেষ করার নির্দেশ প্রধান উপদেষ্টার
কুয়াকাটায় রিসোর্ট প্রকল্প: বিসিসির বিলাসী প্রকল্প নিয়ে ক্ষোভ নগরবাসীর
দুই দশকেও হয়নি বরিশাল সিটি করপোরেশনের আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

সাম্প্রতিক সংবাদসমূহ

Recent: Mayor Hiron Barisal
Recent: Barisal B M College
Recent: Tender Terror
Kuakata News

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত
আমাদের বরিশাল ২০০৬-২০২০

প্রকাশক ও নির্বাহী সম্পাদক: মোয়াজ্জেম হোসেন চুন্নু, সম্পাদক: রাহাত খান
৪৬১ আগরপুর রোড (নীচ তলা), বরিশাল-৮২০০।
ফোন : ০৪৩১-৬৪৫৪৪, ই-মেইল: hello@amaderbarisal.com

 
 
 