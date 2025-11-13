নিরাপত্তার আশঙ্কায় নেছারাবাদ থেকে ঢাকাগামী সব বাস বন্ধ
নেছারাবাদ (পিরোজপুর) প্রতিনিধি:
কার্যক্রম নিষিদ্ধঘোষিত আওয়ামী লীগের অনলাইনে ডাকা আজকের কর্মসূচি ঘিরে নিরাপত্তাজনিত আশঙ্কায় নেছারাবাদ থেকে ঢাকাগামী কোনো দূরপাল্লার বাস ছেড়ে যায়নি। পূর্বঘোষণা ছাড়া হঠাৎ দূরপাল্লার যান চলাচল বন্ধ করে দেওয়ায় বিপাকে পড়েছেন আগাম টিকিট কাটা যাত্রীরা। তবে নেছারাবাদ-বরিশালসহ অভ্যন্তরীণ রুটের বাস চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে।
আজ বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) সকালে নেছারাবাদ বাস টার্মিনাল ঘুরে দেখা যায়, সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে বিভিন্ন পরিবহনের গাড়িগুলো, আর চালক ও হেলপাররা অলস সময় কাটাচ্ছেন।
শ্যামলী পরিবহনের চালক পরিমল পাল বলেন, ‘গতরাতে ট্রিপ নিয়ে আসার সময় দেখি ভাঙ্গা এলাকায় পরিস্থিতি ভালো না। নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে গাড়ি ছাড়ি নাই।’
হানিফ পরিবহনের এক হেলপার বলেন, ‘আমরা তো গাড়ি বন্ধ করিনি। কাউন্টার যদি ছাড়ে, তাহলে আমাদের যেতে হয়। গাড়ির ক্ষতি হলে সব দায় আমাদেরই।’
গোল্ডেন লাইন পরিবহনের কাউন্টার ম্যানেজার মো. শামিম মৃধা বলেন, ‘যাত্রী নেই, তার ওপর ঢাকায় অস্থিরতা চলছে। নিরাপত্তার বিষয় আছে। তাই আজ গাড়ি ছাড়িনি। আশা করছি, শুক্রবার থেকে বাস চলবে।’
বরিশালগামী বাস কাউন্টারের কর্মচারী আবদুল হাকিম বলেন, ‘আমাদের রুটে বাস স্বাভাবিকভাবে চলছে, তবে যাত্রী কিছুটা কম।’
নেছারাবাদ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. বনি আমিন বলেন, ‘তথাকথিত কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে নেছারাবাদে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির কোনো ব্যত্যয় ঘটেনি। সবকিছু সম্পূর্ণ স্বাভাবিক রয়েছে। পুলিশের কঠোর নজরদারি অব্যাহত আছে। কোথাও কোনো সমস্যা নেই।’
