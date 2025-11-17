Current Bangladesh Time
শেখ হাসিনার ফাঁসির রায় : মিষ্টি বিতরণকে কেন্দ্র করে বাবুগঞ্জে ছাত্রদলের দুই গ্রুপে সংঘর্ষ নিহত -১,আহত-৮
১৭ November ২০২৫ Monday ১১:০২:৪৬ PM
শেখ হাসিনার ফাঁসির রায় : মিষ্টি বিতরণকে কেন্দ্র করে বাবুগঞ্জে ছাত্রদলের দুই গ্রুপে সংঘর্ষ নিহত -১,আহত-৮

বাবুগঞ্জ (বরিশাল) প্রতিনিধি : আন্তর্জাতিক ট্রাইবুনালে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সাবেক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের ফাঁসির রায় উপলক্ষ্যে বরিশালের বাবুগঞ্জ উপজেলার জাহাঙ্গীর নগর ইউনিয়নে ছাত্রদলের মিষ্টি বিতরনকে কেন্দ্র করে দুই গ্রুপের সংঘর্ষে একজন নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে অন্তত ৮ জন।

নিহত রবিউল ইসলাম(২৪) জাহাঙ্গীর ইউনিয়ন ছাত্রদলের সাবেক সহ সভাপতি। আহতরা হলেন ছাত্রদল নেতা পলাশ , রাসেল সাব্বির, হাসান, আশরাফুল, শান্তি, এমদাদুল, রিওয়ান, সাকিল।

সোমবার (১৭ নভেম্বর ) সন্ধ্যায় আগরপুর এনআরবিসি ব্যাংকের সামনে ঘটনাটি ঘটেছে। স্থানীয় সূত্রে জানাযায়, ছাত্রদলের এক পক্ষ মিষ্টি বিতরণ করতে থাকলে ছাত্রদলের অন্য পক্ষকে আমন্ত্রণ না দেয়ায় বাকবিতন্ডার মধ্যে এই সংঘর্ষ সুত্রপাত ঘটে।

তাৎক্ষণিকভাবে কথা-কাটাকাটি হলে,এক সময় তা ব্যাপক সংঘর্ষে রুপ নেয়। এতে উভয়পক্ষের ৮ জন আহত হন। গুরুত্বর আহত রবিউল ইসলাম কে উদ্ধার করে বরিশাল শেরেবাংলা মেডিকেলে পাঠানো হলে কর্তব্যরত ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষনা করেন ।

এ ব্যাপারে আহত ইউনিয়ন ছাত্রদল নেতা শান্ত জানান, শেখ হাসিনার ফাঁসির রায়ের পর আমরা আগর পুরের বাজার থেকে শুরু করি। মিষ্টি বিতরণ করে বের হবার পর যখন এনআরবিসি ব্যাংকের সামনে পৌছাই তখনই ছাত্রদলের কর্মী পলাশ আমন্ত্রণ কেনো জানানো হয়নি সে ব্যাপারে জানতে চায়। তখন মিষ্টির প্যাকেট ফেলে দেওয়ায় উভয়ই পক্ষের মধ্যে হাতাহাতি ঘটে। পরবর্তীতে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বাদে।

ইউপি চেয়ারম্যান কামরুল আহসান খান হিমু জানান, এলাকায় ছাত্রদলের দু’গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে এবং এতে রবিউল ইসলাম নিহত হয়েছেন। তবে ঠিক কী নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছিল—তা তিনি নিশ্চিত করে বলতে পারেননি।

বাবুগঞ্জ থানার ওসি তদন্ত পলাশ চন্দ্র সরকার বলেন, ঘটনাস্থলে যথেষ্ট পুলিশ পাঠানো হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। বিষয়টি আমরা তদন্ত করে দেখছি।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
